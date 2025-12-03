Esta fantástica ópera prima es una carrera hacia la madurez tan luminosa como desgarradora y puedes verla en streaming

'La Pampa', la ópera prima del francés Antoine Chevrollier, es un retrato fascinante y profundamente humano de la transición de la infancia a la adolescencia, envuelto en la calidez y la luz de un pequeño pueblo del oeste de Francia. Desde los primeros minutos, la película nos atrapa por su autenticidad y energía, a través de la historia de Willy y Jojo, dos amigos inseparables unidos por la pasión por el motocross y una amistad inquebrantable.

Aquí encontramos la adrenalina de las carreras, los juegos y las travesuras propias de la adolescencia, todo ello combinado en un drama que también puede ser íntimo y complejo cuando toca.

Una carrera hacia la madurez

Chevrollier nos sumerge en la vida cotidiana de Willy y Jojo, dos adolescentes de Longué-Jumelles que viven su día a día con mucha intensidad, desde las carreras de motocross hasta los momentos de rebeldía con su grupo de amigos. La pista de La Pampa, construida por los padres de ambos, se convierte en el epicentro de su amistad, un lugar donde se enfrentan a desafíos físicos y emocionales y que al mismo tiempo reflejan sus personalidades tan dispares, porque Willy es un chico sensible y reflexivo, mientras Jojo tiende a ser más temerario.

La historia comienza con un acto de valentía que casi le cuesta la vida a Jojo y una carrera en la pista que cimenta el orgullo paterno y la camaradería del grupo. A través de lo que sucede, la película capta la emoción y el desborde de la adolescencia, mostrando la euforia de la libertad, las primeras atracciones románticas y la sensación de que eres invencible en esta etapa de la vida.

Pronto, la película da un giro cuando Willy descubre un secreto de Jojo relacionado con su sexualidad: resulta que su amigo es gay. Esto acaba desencadenando tensiones familiares y muchos prejuicios, que se abordan de una forma muy realista y conmovedora. Al final, la homofobia, la traición y la aceptación dentro de un contexto tan pequeño y cerrado que contrasta con la energía desenfrenada de los protagonistas.

Por otro lado, los personajes secundarios también enriquecen la narrativa: desde la madre de Willy, Séverine, hasta la comprensiva hermana menor Melo, cada interacción aporta peso emocional y refleja las complejidades de las relaciones familiares y sociales. Chevrollier logra que cada escena, por pequeña que sea, sume al conjunto de una manera muy auténtica.

Además, la dirección de fotografía de Benjamin Roux juega un papel esencial, capturando la luz natural, los paisajes rurales y la intensidad de las escenas de motocross con un estilo casi frenético y muy envolvente. Esta combinación transmite tanto la alegría de la juventud como la inevitable llegada de los desafíos y responsabilidades de la edad adulta.

En definitiva, 'La Pampa' es un testimonio de la amistad, la resiliencia y la madurez, mostrando cómo dos jóvenes se enfrentan a la traición, la búsqueda de identidad y la pérdida. La película no solo convierte a Chevrollier en un cineasta al que seguir la pista, sino que también es un referente fantástico para las historias coming of age. Tras su paso por el Festival de Cannes, la tenéis en Filmin.

En Espinof | Una película italiana tiene un récord imposible de lograr, y aunque es un éxito en todo el mundo, Hollywood la ha ignorado por completo

En Espinof | Las mejores películas de 2025