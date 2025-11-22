HOY SE HABLA DE
Esta película rescata un legado literario irrepetible y es una carta de amor a un escritor legendario

Esta película rescata un legado literario irrepetible y es una carta de amor a un escritor legendario

Un genio injustamente olvidado

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
'Un hombre libre'

Nota de Espinof

belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
565 publicaciones de Belén Prieto

En un panorama que a menudo parece girar en torno a nombres consolidados, 'Un hombre libre', el nuevo documental de Laura Hojman, se erige como un descubrimiento muy interesante sobre una figura a reivindicar. La directora sevillana, ya conocida por trabajos como 'A las mujeres de España.

María Lejárraga', regresa al formato documental para poner el foco en Agustín Gómez Arcos, un escritor almeriense cuya obra fue prácticamente ignorada en España, pero que en Francia llegó a ser leído en institutos y admirado por figuras como el político François Mitterrand.

Hojman combina minuciosamente imágenes de archivo, testimonios de grandes nombres como Pedro Almodóvar, Marisa Paredes o Paco Bezerra y lecturas de fragmentos de su obra, creando un relato que recorre la infancia, adolescencia, exilio y el éxito literario de un autor que se definía a sí mismo como "escritor fantasma" en su propio país. Lo hace, además, construyendo un relato que no solo recupera una voz olvidada, sino que reflexiona sobre la memoria, la censura y la libertad creativa.

Disidencia y literatura

Gómez Arcos vivió bajo la represión del franquismo, marcado por su origen republicano y su orientación sexual. Desde Almería hasta Madrid, su carrera sufrió censuras constantes, retirándole incluso premios ya concedidos, y limitando el estreno de sus obras a versiones mutiladas. 

Esta miniserie celebra la obra de Martin Scorsese. Es un recordatorio de la suerte que tenemos de poder seguir deleitándonos con su cine
En Espinof
Esta miniserie celebra la obra de Martin Scorsese. Es un recordatorio de la suerte que tenemos de poder seguir deleitándonos con su cine

Frente a estas dificultades, el exilio se convirtió en su salvación: primero en Londres y luego en París, donde encontró un entorno propicio para desarrollar su voz literaria. Allí escribió en francés, publicó novelas como 'El cordero carnívoro', 'Maria República' o 'Un pájaro quemado vivo', y fue reconocido con premios como el Prix Hermès, alcanzando una repercusión que nunca tuvo en su país natal.

De hecho, el documental de Hojman hace énfasis en esta paradoja, porque mientras Gómez Arcos era celebrado en Francia, en España fue relegado al olvido. Su historia refleja la distancia entre la relevancia internacional y la indiferencia local, y sirve como recordatorio de lo fácil que es perder de vista a los autores que desafían la norma, la moral oficial o la censura institucional.

'Un hombre libre'

Hojman no se limita a narrar hechos: su cámara y su montaje transmiten la pasión de un creador por escribir, resistir y, sobre todo, ser libre. Los testimonios contextualizan la radicalidad de su obra, que incluyen personajes homosexuales, reivindican a las mujeres y son una crítica política directa. Elementos que chocaban frontalmente con el franquismo y que hoy nos permiten entender la audacia de su literatura.

Este fantástico documental muestra los años del Franquismo como nunca antes se habían visto. La cara B de un relato que reconstruye nuestra memoria
En Espinof
Este fantástico documental muestra los años del Franquismo como nunca antes se habían visto. La cara B de un relato que reconstruye nuestra memoria

Finalmente, el documental funciona también como reflexión sobre la memoria cultural y la identidad. Gómez Arcos falleció en París en 1998, lejos de su país, y su obra fue rescatada casi tres décadas después. La mirada de Hojman insiste en que la cultura y la historia literaria no deben ser patrimonio exclusivo de unas pocas voces, y que recuperar a autores olvidados es también un acto de justicia y de libertad. 'Un hombre libre' se puede ver en streaming a través de Filmin.

En Espinof | Los mejores documentales de todos los tiempos

En Espinof | Si ver toros corriendo en San Fermín te remueve por dentro, esta aclamada película española estrenada en streaming te los muestra en su faceta más visceral

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios