Este documental de Netflix es todo lo que esperaba como fan de Noah Kahan. Toda una confesión que muestra su lado más vulnerable y la cara B del éxito

Algunos documentales sobre música son como un escaparate y luego hay otros que funcionan casi como si fueran una confesión del artista en cuestión. 'Noah Kahan: Extracorporal' es uno de los que pertenece al segundo grupo. Como alguien que lleva varios años escuchando a Noah Kahan y que veía cómo compartía fragmentos de canciones en redes y convertía su intimidad en música, este documental no es tanto un complemento a su carrera, sino como una especie de extensión natural de la misma.

Lo interesante es que no intenta venderte una historia de éxito fácil, sino que desmonta esa narrativa. Aquí no hay una estrella celebrando haberlo conseguido todo, sino alguien preguntándose si ya ha tocado techo, si el éxito puede romper lo que le hacía especial y si es posible seguir siendo honesto cuando todo a tu alrededor ha cambiado.

De Vermont al mundo

Lo más llamativo de 'Extracorporal' -que está disponible en Netflix- es que evita el típico enfoque hagiográfico. No está diseñado para glorificar a Kahan, sino para mostrar sus inseguridades, dudas constantes y la sensación de no encajar que atraviesa toda su música. Es un documental que desmonta tanto como construye alrededor de su figura, y ahí es donde está su valor.

El recorrido desde su vida en Strafford, Vermont, hasta llenar estadios como el Madison Square Garden o el Fenway Park no se presenta como una historia épica tradicional. Más bien al contrario. Ese contraste entre el origen pequeño y el éxito masivo está siempre presente, como si él mismo no terminara de creérselo. Porque en el fondo no termina de creerse haber sido capaz de llegar a tantísima gente.

El documental contextualiza muy bien cómo nace Stick Season, desde el encierro durante la pandemia y con TikTok como un altavoz inesperado y una conexión directa con el público. Pero lo más interesante es que no se queda en el cómo lo logró, sino en el qué pasa después, cuando ya lo has conseguido todo.

Una de las ideas más potentes del documental es cómo se pregunta constantemente qué hará después de su mayor éxito. Aquí, Kahan verbaliza el miedo a no estar a la altura de sí mismo, a que el éxito cambie su forma de escribir o incluso a perder aquello que hacía que su música conectara tanto.

Y es ahí donde el documental golpea más fuerte. Kahan habla abiertamente de su dismorfia corporal, de su depresión y de la incomodidad de convertir su vida -y la de su familia- en material artístico. No hay distancia ni se maquilla nada: todo se expone con una honestidad que es incómoda, pero que también sirve como un reflejo para muchos.

'Extracorporal' muestra la fama como otra fuente de ansiedad y la idea de que el éxito no cura nada -y de que a veces incluso lo empeora- atraviesa todo el documental. Y precisamente por eso funciona, porque no intenta tranquilizarte, sino hacerte entender mejor lo que hay detrás de alguien tan entrañable e inspirador como Noah Kahan. Qué curiosidad por ver lo que viene después.

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