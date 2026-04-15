'Godzilla Minus Zero' sorprende con su brutal primer tráiler en el que el monstruo viaja a Nueva York para destruirla

En 2023, 'Godzilla Minus One' nos pilló a todos por sorpresa: una nueva versión del mito totalmente separada del MonsterVerso de Hollywood, tan épica como emocional y que, con tan solo 15 millones de presupuesto, se las arregló para recaudar 116 en todo el mundo. Obviamente se iban a poner manos a la obra con una secuela lo antes posible. Ahora, antes de su estreno el 3 de noviembre en Japón (el Día de Godzilla), tenemos su primer e imprevisible tráiler.

El Godzilla de la Libertad

El primer teaser de 'Godzilla Minus Zero', de apenas 45 segundos, nos muestra una película continuísta en cuanto al estilo, con un final totalmente inesperado: el monstruo se va de visita a la Estatua de la Libertad, haciendo una visita a los estadounidenses. Los asistentes a la CinemaCon, como informa Variety, también pudieron ver un making of con los distintos sets y miniaturas utilizados para la película, desde ciudades destruidas hasta aviones de combate o el mismo Godzilla.

Esta nueva secuela, la película 39 de Godzilla, ha tenido más presupuesto que la anterior, en parte porque ha sido la primera película japonesa de la historia rodada directamente para IMAX. Obviamente, a la fiesta tenía que volver su director, guionista y creador de los efectos especiales, Takashi Yamakazi, que ha filmado una secuela para la que, según dicen, no hará falta haber visto la original.

Mientras tanto, Hollywood no suelta su propia versión del monstruo y en 2027 llegará 'Godzilla X Kong: Supernova', el tercer crossover entre los dos monstruos y una visión muy distinta a la nipona. ¡Que empiece la destrucción!

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