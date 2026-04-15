Los creadores de 'Stranger Things' presentan el tráiler de una nueva serie de ciencia ficción que promete ser un bombazo en Netflix

Si creías que, tras el irregular final de 'Stranger Things' y la decente acogida de la miniserie 'Algo terrible está a punto de suceder', la relación de Matt y Ross Duffer con Netflix no iba a prosperar, no podías estar más equivocado. El dúo de realizadores ya ha puesto en marcha la campaña promocional de su nueva serie, que se estrenará en la plataforma de streaming bajo el título de 'The Boroughs' y cuyo primer tráiler, cuya pinta es de lo más interesante, ya puedes ver sobre estas líneas.

Ciencia ficción en la tercera edad

El show, producido por los Duffer bajo el sello de su compañía Upside Down Pictures, parte de un guion concebido por Jeffrey Addiss y Will Matthews, creadores de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', y su historia se centra en "una pintoresca comunidad de jubilados" que, por supuesto, esconde unos cuantos secretos. Así reza su sinopsis:

En una comunidad de jubilados aparentemente perfecta, el encuentro monstruoso de un recién llegado en duelo lo inspira a unirse a un grupo de inadaptados y héroes improbables que descubren un oscuro secreto, el cual demuestra que sus 'años dorados' son más peligrosos —y ellos más formidables— de lo que cualquiera esperaría.

Si quieres más detalles sobre lo que nos deparará la trama de 'The Boroughs', la Gran N del streaming ha dado mas detalles sobre ello en un resumen que habla sobre Sam Cooper, el protagonista interpretado por Alfred Molina y para quien “el paraíso se siente más bien como una prisión”.

Todo cambia cuando un aterrador encuentro nocturno revela que algo monstruoso acecha los impecables callejones sin salida. Ignorado por las autoridades, quienes lo tachan de ser simplemente otro anciano confundido, Sam encuentra aliados inesperados en un grupo de inadaptados del vecindario: una ex periodista de agudo ingenio, una mujer en busca de espiritualidad, un mánager musical cínico y una brillante doctora que se está quedando sin opciones. Ignorados y subestimados, estos héroes improbables deberán unirse para desentrañar la oscura verdad en el corazón de The Boroughs antes de que se les agote el tiempo.

Junto al mencionado Molina, Jena Malone —que interpreta a su hija Claire—, Geena Davis, Alfre Woodward, Clarke Peters, Denis O'Hare o Bill Pullman terminan de perfilar un reparto de perfil alto para uno de los títulos más esperados de la temporada catódica. Para disfrutarlo solo tendremos que esperar poco más de un mes, ya que su llegada a la plataforma está prevista para el próximo 21 de mayo.

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