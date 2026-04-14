37 millones de visualizaciones en 3 días. La película de Netflix que ha hecho historia con uno de los mejores estrenos de todos los tiempos

Hace unos días nos quedó claro que Netflix había conseguido su nuevo gran éxito con 'Embestida', pero ha sido ahora cuando hemos tenido datos más concretos sobre el alcance de la misma. Y han sido impresionantes, pues la película dirigida por Tommy Wirkola ('Noche de paz') ha arrasado al conseguir 37,7 millones de visualizaciones en sus tres primeros días disponible en la plataforma.

Éxito indiscutible

'Embestida' es una nueva adición al cine de superhéroes que tanta popularidad cogió tras la extraordinaria película dirigida por Steven Spielberg. En esta ocasión es un pequeño pueblo pesquero el que tiene que hacer enfrente a un destructivo huracán que inunda la zona, algo que unos cuantos escualos aprovechan para sembrar el terror.

Esos 37,7 millones suponen uno de los mejores estrenos de todos los tiempos para una película de Netflix, pero también hay que ser justos y destacar que solamente es el tercer mejor dato de lo que llevamos de años. Por delante están tanto 'El botín', el estupendo thriller encabezado por Matt Damon y Ben Affleck, con 41,6 millones y 'Máquina de guerra', el discreto espectáculo de ciencia ficción al servicio de Alan Ritchson, con 39,3 millones.

Protagonizada por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou, 'Embestida' es otro ejemplo de esas películas pensadas para cine que acaban siendo vendidas a Netflix. La plataforma cada vez es más selectiva con cuáles se queda y este enorme éxito demuestra que aquí han dado en la diana al quedarse con este descarte de Sony.

Eso sí, no esperéis ninguna maravilla de ella si todavía la tenéis pendiente, pues apenas tiene un 38% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y no seré yo el que diga que es mejor que eso, pues lo mejor que puedo decir de ella es que se lo suficientemente corta como para que al menos no llegue a hacerse pesada.

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