La nueva película número 1 de Netflix en 90 países. Sólo dura 85 minutos y bebe de una de las mejores películas de la historia

Netflix ha hecho este viernes uno de sus estrenos cinematográficos más importantes de lo que llevamos de año, y eso es algo que se ha dejado notar con una reacción extraordinaria por parte del público. Y es que 'Embestida' ha arrasado en la plataforma alcanzando en su primer día el número 1 en la friolera de 90 países -solamente ha quedado por debajo de esa posición en Taiwán, Japón y Corea del Sur-.

'Embestida' cuenta la historia de cómo un gigantesco huracán azota un pueblo costero, provocando que el nivel del mar suba rápidamente y que todos los que no desalojaron a tiempo se enfrentan a varios peligros mortales. El motivo ya no es solamente que corran el riesgo de morir ahogados, pues también hay un montón de tiburones hambrientos dispuestos a darse un festín con carne humana.

Una de las grandes particularidades de 'Embestida' es que se trata de una producción de Sony que debería haberse estrenado en cines. Sin embargo, la compañía no lo vio claro e hizo lo mismo que en su momento con 'Las guerreras K-Pop': vendérsela a Netflix, recuperando la inversión y consiguiendo un beneficio modesto.

Pese a su arrollador éxito en su estreno, todo hace pensar que 'Embestida' va a quedarse muy lejos de 'Las guerreras K-Pop', aunque, siendo justos, cualquier otra película estrenada por Netflix está a años luz de ese increíble fenómeno del cine de animación.

¿Merece la pena 'Embestida'?

Este nuevo largometraje escrito y dirigido por Tommy Wirkola ('Siete hermanas') es una adición más a la enorme lista de películas deudoras del éxito de 'Tiburón'. Luego no hay ni una sola que haya alcanzado un nivel similar a la obra maestra de Steven Spielberg, pero sí que hay algunos que logran ser muy entretenidas como 'Infierno bajo el agua'.

Por desgracia, no puedo decir lo mismo de 'Embestida', pues es cierto que es una película bastante directa, lo que se traduce en una duración de apenas 85 minutos, pero llega un punto en el que todo se siente entre mediocre y repetitivo. Y es una lástima, porque Wirkola sienta bien las bases, pero luego fracasa tanto intentando conseguir que los personajes me importen como en que me pase un rato divertido.

Ni siquiera contar con actores competentes como Phoebe Dynevor, la inolvidable Daphne de 'Los Bridgerton', o el dos veces nominado al Óscar Djimon Hounsou es suficiente para que la película tenga gancho por ese lado. Que es cierto que lo intentan, sobre todo en el caso de ella con la subtrama de estar embarazada, pero queda en agua de borrajas. Sin ser tampoco ninguna maravilla, funcionaba mejor la tendencia decidida por el disparate mostrada en su momento por 'En las profundidades del Sena'.

A eso hay que sumarle la fría recepción que ha tenido por parte de la prensa especializada, cosechando un triste 37% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y los espectadores tampoco han quedado muy contentos, pues marca actualmente un 5,3 en IMDb, mientras que en Letterboxd también suspense con una nota media de 2,23 sobre 5.

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