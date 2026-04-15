"Por esto vamos al cine". Las primeras opiniones sobre 'Michael' prometen un grandioso espectáculo a la altura del Rey del Pop

Aún queda cosa de una semana para que la gente de Lionsgate de el pistoletazo de salida al periplo en la gran pantalla de la que, sin duda, es una de las películas mas esperadas del vigente curso cinematográfico. Me estoy refiriendo a una 'Michael' que, con suerte, llevará a una legión de fans de Michael Jackson haciendo el moonwalk en masa a las salas de cine y que ya ha tenido su puesta de largo en Berlín en una premiere mundial que nos ha dejado las primeras impresiones sobre la cinta.

Como siempre, la mezcolanza de críticos, influencers y creadores de contenido invitan a tener toda la prudencia del mundo a abrazar estas opiniones como verdades irrefutables, pero hay que reconocer que el largometraje dirigido por el siempre infalible Antoine Fuqua parece haber levantado pasiones entre todos aquellos que lo han podido disfrutar de forma unánime.

A la altura del Rey del Pop

Por poner algunos ejemplos que ensalzan, entre otras cosas, las interpretaciones de Jaafar Jackson y Colman Domingo, la espectacularidad de los números musicales y la intensidad predominante en su metraje, podemos leer a Liam Crowley de Screenrant, que ha destacado el esperable poderío musical de la cinta y su capacidad para hacer que nos meneemos en nuestra butaca.

Por esto vamos al cine. Thriller, Beat It y demás están recreadas a la perfección. No puedes resistir mover la cabeza y dar golpecitos con los dedos todo el tiempo. Te hace sonreír cuando quiere que lo hagas, que es cuando lo necesita. El ritmo falla a veces, pero hay material potente todo el tiempo.

Hunter Bolding, por su parte, ha dejado caer que el final no está del todo a la altura, pero que el viaje compensa con creces.

Michael tiene dos interpretaciones totalmente arrolladoras, Jaafar Jackson está ELECTRICO en su papel, mientras que Colman Domingo es monstruoso como Joe Jackson. El final deja un poquito que desear, pero el viaje es fascinante y encaja con el mejor artista de nuestro tiempo.

En un mundo poblado de biopics musicales, Junior Felix ensalza 'Michael' como uno de los mejores y de visionado obligatorio

Es uno de los mejores biopics musicales que he visto nunca. Jaafar Jackson es deslumbrante e hipnótico. Colman Domingo está espectacular y demuestra por qué es uno de los grande. Las secuencias musicales increíbles y las interpretaciones la hacen de visionado obligatorio.

Por su parte, Erik Davis aporta un punto de tranquilidad a los fans de toda la vida de Michael Jackson.

Jaafar Jackson nos da una interpretación notable, encarnando el espíritu la ambición y la presencia física de Michael Jackson de un modo hipnótico. El chico es buenísimo y los fans de toda la vida van a adorar la película.

Para terminar os dejo con la que, probablemente, sea la opinión más sospechosamente entusiasta de todas las que he podido llevarme a las retinas, cortesía de Chedli.

He visto Michael en la premiere mundial en Berlin. Déjame dejarlo claro: es una experiencia absolutamente única para vivir en el cine y para revivirla en casa una y otra vez. Experimenté todas las emociones, pero salí con estrellas en los ojos. Michael Jackson es la estrella más grande de nuestro tiempo, y esta película es el mayor tributo en su honor. Más que una película, es un gran espectáculo.

Como digo, hay que coger todo lo expuesto con anterioridad con pinzas, pero esto no está reñido con que las expectativas hacia 'Michael' estén por las nubes. El próximo 22 de abril podremos salir de dudas y comprobar por nosotros mismos si el biopic sobre el Rey del Pop está a la altura de su legado y nos invita a entonar un "Hee-Hee!" de celebración en su honor, en el de Fuqua y en el de todo el equipo técnico y artístico del largometraje.

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