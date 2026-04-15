¡'Longlegs' volverá por sorpresa! Lo nuevo de Nicolas Cage y Osgood Perkins es tan ambicioso que ya han tenido que cambiar uno de sus elementos clave

En el cine de Estados Unidos parecen tener auténtica aversión a las ideas originales. Tanto, que cuando una tiene éxito corren a ver cómo pueden alargarla, aunque sea de manera forzada. Ya lo vimos cuando anunciaron a toda velocidad el spin-off de la Tía Gladys después de que 'Weapons' fuera un bombazo, y ayer mismo anunciaron que Osgood Perkins y Nicolas Cage volvían a unirse para el regreso de uno de los mejores personajes del cine de terror de los últimos años. Todo por la originalidad, pero sin la originalidad.

2 Long 2 Legs

Director y actor han decidido volver al mundo de 'Longlegs', según cuenta The Hollywood Reporter, pero esta vez dejando a Neon para irse de la mano de una major, Paramount, que obviamente ha decidido coger el proyecto después de que la película original recaudara 128 millones de dólares con un presupuesto de tan solo 10. El éxito dio carta blanca a Perkins, que ya prepara este año el estreno de 'The Young People', la primera película que dirige, guioniza y produce él mismo.

De momento, poco más se sabe del proyecto, más allá de que Perkins será el encargado de escribirla y guionizarla, mientras que Cage la producirá y protagonizará. Habrá que ver si son capaces de darle un giro lo suficientemente inteligente, porque el personaje en la primera parte ya estaba amortizado de sobra.

Según las fuentes consultadas por THR, no se tratará de una secuela, sino de una película "ambientada en el universo 'Longlegs'" cuyo presupuesto será mucho más ambicioso. Tanto, que a Neon no le ha quedado más remedio que hacerse a un lado y dejar que una major lo recoja. Habrá que dejarle entrar al vecino de abajo otra vez, ¿no? Trae un regalo.

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