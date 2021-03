'Helstrom': Marvel se adentra en el terror demoníaco con una discreta serie en Disney+ Star

El género de terror tiene una historia un tanto truncada en los cómics estadounidenses. La censura impuesta (el Comics Code) en los años cincuenta causó la desaparición del género por ser pernicioso para los jóvenes. Pero en cuanto un par de décadas después se relajaron las normas Marvel quiso aprovechar para abrir todo un capítulo siniestro en su universo, lo que incluía la aparición de los mismísimos hijos del demonio, los hermanos Hellstrom.

Casi medio siglo después de su primera aparición en los cómics, los hermanos protagonizan 'Helstrom', serie de terror sobrenatural que tiene el raro honor de ser la última serie de Marvel Television (rama cerrada y "absorbida" por Marvel Studios). La ficción, cancelada tras una única temporada llegó la semana pasada a Disney+ con la incorporación de Star.

Tom Austen y Sydney Lemmon encarnan a estos extrañados hermanos. Daimon es un profesor universitario que colabora con una institución mental católica en casos en los que se sospecha de presencias demoniacas; Ana, por su parte, se dedica al negocio de las subastas de antigüedades como tapadera para eliminar a gente que hace daño a otros.

Será una extraña marca encontrada en un antiguo cadáver y en la celda de Victoria (Elizabeth Marvel), madre de los hermanos y poseída por un demonio llamado Madre, el que desencadenará el reencuentro entre los hermanos, conscientes de que algo se está moviendo en el inframundo y amenaza a la humanidad.

El truncado universo sobrenatural Marvel

Paul Zbyszewski desarrolla esta serie, que iba a formar parte de un "universo oscuro" de Marvel junto al descartado proyecto del Motorista Fantasma protagonizado por Gabriel Luna (a quien se introdujo en 'Agentes de SHIELD'). Para bien o para mal, los planes de este "Adventure into Fear" quedaron en agua de borrajas con el cierre de la Marvel Television de Jeph Loeb.

A un nivel estético, e incluso creativo, 'Helstrom' es bastante heredera de aquella aventura conjunta entre Netflix y Marvel de hace unos cuantos años. Tampoco nos emocionemos, ya que en calidad es más cercana a 'Iron Fist' que a 'Daredevil', pero comparte esa intención de hacer televisión de prestigio para un público de pago. De inaugurar su propio miniuniverso en Hulu.

La calidad no acompaña. Aparte de que hay cierta fatiga del género —algo de lo que es bastante consciente— es precisamente el querer no ser una más lo que hace que no funcione. De algún modo parece querer huir no solo del susto fácil sino de la más mera provocación, de lo grotesco o lo macabro. Incluso en las escenas más tensas, con las posesiones y donde el Mal mayúsculo más se manfiesta no logra despertar ni angustia, ni desasosiego ni emoción alguna.

El terror mundando de 'Helstrom'

Lo malo no es el hacer una ficción atada a la Tierra y de un terror mundano. 'Evil', por ejemplo, juega mucho con ello enfrentando sus casos con cierta mirada escéptica, lo que logra dar aun más miedo. Esta mundanidad se muestra aquí como una oportunidad perdida para lograr destacar. Para que Marvel Television se despidiese por todo lo alto demostrando que se puede uno salir del abecé superheroico.

Tampoco ayuda que, como personaje central, Daimon no es nada interesante. Son más interesantes tanto su hermana, bastante mejor construida pese a lo distante que parece a primera vista, como el resto del elenco de la ficción. Si bien son algo arquetípicos, secundarios como los interpretados por Ariana Guerra y Robert Wisdom, muestran que 'Helstrom' podría ser otra cosa. Quizás en próximas temporadas, si hubiera habido más.

En definitiva, 'Helstrom' podría haber sido una interesante salida de escaleta dentro del gran plano de las series de Marvel. Una entrada en el territorio del terror en unos momentos en los que se echa de menos ficciones como 'Constantine'. Sin embargo, el guion se va por las ramas para engarzar una ficción predecible y anodina.