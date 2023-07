La intensa miniserie de Netflix que explora cómo es una crisis sexual a los 50 y solo tiene 6 episodios

Las relaciones y sus complicaciones son un tema que el cine y la televisión han tratado en más de una ocasión. 'Wanderlust' explora de forma muy intensa la crisis matrimonial y sexual de una pareja de mediana edad y la puedes ver en Netflix.

Deambulando por la vida

Joy es una psicóloga que está atravesando una crisis vital y matrimonial hasta que ya no puede más. Ante la preocupante falta de deseo entre ella y su marido, ambos deciden reavivar la chispa intentando tener una relación abierta.

'Wanderlust' es una miniserie británica de 2018, creada y guionizada por Nick Payne ('El sentido de un final') y dirigida por Luke Snellin ('Noches blancas') y Lucy Tcherniak ('The end of the f***ing world'). Únicamente tiene 6 episodios de casi una hora de duración cada uno.

El título de la serie hace referencia a un concepto alemán que define la pasión por deambular (wandern y Lust significan "caminar" y "pasión", respectivamente). Una palabra que define el momento vital de los personajes, que se sienten perdidos y avanzan sin saber muy bien a dónde van.

Sin duda, lo más llamativo a primera vista de la serie es su premisa, que presenta esa crisis sexual como tema central y se acerca al tema de las relaciones abiertas sin caer en los tópicos y prejuicios habituales con los que tratan el tema en el audiovisual.

Pese a que pueda parecer de buenas a primeras una comedia, estamos ante un drama con todas las de la ley. Es cierto que tiene momentos más relajados, e incluso situaciones cómicas, pero no hay que rascar mucho para ver toda la carga dramática que subyace en la historia y concretamente en el personaje de Joy.

Ahí está uno de los puntos fuertes de la miniserie: trata temas muy interesantes y muestra especial interés en darle una profundidad psicológica a los personajes. Al contrario que otros productos masivos que la plataforma saca como churros, aquí se nota la figura de un autor, tanto en el guión como en la dirección.

No obstante, esa es también la principal pega que le encuentro: en ocasiones el drama es demasiado denso y no acabas de empatizar con la intensidad que le quieren dar a las situaciones. Eso hace que el conjunto a veces quede descompensado: las escenas de comedia quedan algo desconectadas (en especial, las subtramas de los hijos) y las partes dramáticas pueden llegar a saturar.

Ahora bien, donde nunca flaquea es en el apartado actoral: Toni Collette es una auténtica fuerza de la naturaleza y se carga ella sola con un personaje que podría sencillamente ser un cúmulo de traumas, pero que en ella todo fluye con naturalidad y emoción. El reparto lo completan Steven Mackintosh, Zawe Ashton, Emma D'Arcy y Anya Charlotra, entre otros.

'Wanderlust' es una de las series más autorales de Netflix y merece la pena por disfrutar de la siempre estupenda Toni Collette. Su mezcla de tonos y temas no siempre sale airosa, pero sin duda es una serie recomendable si te gustan los dramas intimistas e intensos.

