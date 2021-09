'Jaguar' es una grata sorpresa: Blanca Suárez sobresale dando caza a nazis en esta intensa serie de Netflix

Bambú Producciones es un referente de la ficción televisiva española. Es cierto que su primera serie, 'Guante blanco', fue cancelada poco después de su estreno, pero desde entonces ha estado detrás de títulos tan exitosos como 'Gran Hotel', 'Velvet', 'Fariña' o 'Las chicas del cable'. En esa última fue cuando colaboraron por primera vez con Blanca Suárez, actriz con la que han querido volver a contar con 'Jaguar'.

'Jaguar' también tiene en común con 'Las chicas del cable' que podremos verla en Netflix. En concreto, será el próximo 22 de septiembre cuando su primera temporada de seis episodios debute en la plataforma de streaming. Yo ya he tenido la oportunidad de ver los cuatro primeros y ha sido una grata sorpresa. Es cierto que no está libre de problemas, pero se agradece su energía para no estirar la historia más de lo necesario.

Al servicio de Blanca Suárez

Está claro que 'Jaguar' es un vehículo al servicio de Suárez. Ella es la gran estrella del relato, resultando bastante extraña que haya alguna escena que no gire alrededor de su personaje. Eso sí, lo que podría haberse convertido en una mera historia de venganza personal adquiere una significación mayor cuando es reclutada por una unidad que quiere dar caza a los nazis que se refugiaron en España tras la finalización de la II Guerra Mundial.

Todo eso lleva a que 'Jaguar' sea una serie en la que la intensidad destaca por encima de todo. El hecho de involucrarse por voluntad propia en una misión tan peligrosa es una buena justificación para ello, agradeciéndose que en prácticamente ningún momento queda la sensación de estar estirando artificialmente la historia para que entren más episodios.

En su contra está el hecho de que hay situaciones que no terminan de funcionar demasiado bien. No tengo claro si referirme a ellas como artificiales sería lo más adecuado, pero sí que se busca una trascendencia en ellas que los guionistas de 'Jaguar' no han trabajado lo suficiente como para que no queden como momentos más altisonantes que realmente efectivos.

Por suerte, esas escenas no son muy abundantes, primando el planteamiento y la ejecución del plan para intentar dar caza a un nazi en particular. Ahí considero un acierto ir espaciándolo a lo largo de toda una temporada, ya que permite dar más peso a ese villano, incluso cuando su presencia en pantalla sea insignificante o incluso nula, consiguiendo así que la actuación del grupo se sienta importante en lugar de una especie de aventura oscura en la que ir acabando cada capítulo con un nazi.

Además, así da tiempo a ir dando algo de voz al resto de protagonistas, aunque todos ellos, quizá con la excepción de Iván Marcos, saben por ahora más a complemento de una inspirada Blanca Suárez. Tampoco es que eso sea necesariamente negativo, ya que 'Jaguar' se apoya mucho en la singularidad de la presencia de una mujer en un mundo dominado por los hombres, hasta el punto de que sus interacciones con otros personajes femeninos son prácticamente inexistentes.

Más detalles sobre 'Jaguar'

Quien vaya ya de antemano pensando en valorar la serie con criterios como el Test de Bechdel tendrá motivos de sobra para quejarse. Personalmente creo que al menos por ahora tiene todo el sentido que la serie apueste por ello, pues incluso hay dudas dentro del grupo para aceptar la participación en el mismo de lo que no deja de verse hasta cierto punto como una intrusa en ese mundo. Eso sí, a medio-largo plazo es necesario que este punto vaya aligerándose, pues en sí misma es una serie con cierta tendencia a la rigidez en sus aspectos más dramáticos que podría volverse en su contra.

Por lo demás, 'Jaguar' hace gala de la solvencia técnica a la que nos tiene acostumbrados Bambú, algo que en ocasiones no dejaba de ser un bonito envoltorio para un contenido mejorable, normalmente por su reticencia a intentar ir de lleno a la historia desde el principio o por complicarlo todo con tramas laterales que parecían estar ahí para estirarlo todo.

En el caso de 'Jaguar' es cierto que no tiene un ritmo vibrante -lo más parecido a ello lo tenemos en la escena de acción con la que finaliza el cuarto episodio-, pero sí hay una determinación dramática de ir hacia delante siempre. Que se tarde en avanzar en la misión es una cuestión de dificultad de la misma, no de languidez narrativa.

Por último, no me gustaría dejar de lado a su estupenda cabecera al ritmo de un tema de Ebri Knight. De hecho, esa energía que transmite la serie nace ahí -y probablemente también alcance entonces su punto álgido, justo es reconocerlo-, ya que te sitúa muy bien de cara a lo que vendrá después. Hasta he vuelto a verla por separado en más de una ocasión tras acabar con los capítulos en sí mismos.

En resumidas cuentas

Esperaba poco de 'Jaguar' y a la hora de la verdad me ha dado lo suficiente como para querer seguir viendo esta nueva serie española de Netflix. Convincente en los apartados técnicos y suficientemente satisfactoria en los narrativos, puede que tampoco sea brillante en ningún apartado, pero a mí me ha convencido y espero que a vosotros también.