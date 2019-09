'Malaka': TVE juega a ser HBO con un thriller excepcional

Era la gran apuesta de TVE en este otoño y, la verdad, refresca ver que es todo un acierto. Un buen estreno el pasado lunes (no fue líder pero estuvo bastante decente para lo que suele ser La 1) confirmó a 'Malaka' como una de las series a tener en cuenta para estos primeros meses de la temporada televisiva.

Maggie Civantos y Salva Reina se ponen en la piel de dos inspectores de policía obligados a formar pareja. Ella, Sandra, una poli ruda con un pasado traumático; y él, Darío, un policía corrupto, tienen sus encontronazos mientras les ponen a cargo de la investigación de la desaparición de Noelia (Helena Kaittani), mientras un nuevo tipo de polen llega a Málaga.

Además, el padre de Noelia, un importante empresario local interpretado por Antonio Gil está en el gran proyecto urbanístico en el Guadalmedina; una madre contrata a un investigador privado (Vicente Romero) que investigue la desaparición de su hijo (Emilio Palacios); todo esto mientras se cuece una guerra entre la banda de Tota (Laura Baena Torres) y los nigerianos.

Sin concesiones

Lo primero que llama la atención del primer episodio de 'Malaka' es que no hace concesiones al espectador. De hecho uno que llegue de nuevas sin saber de qué va la serie va a tardar un rato en saber qué está pasando. Es más, hasta no entrados los veinte minutos de 'Malaka' uno no sabe quién son los protagonistas y que es un drama criminal.

Dentro de las limitaciones propias de la televisión pública, TVE está jugando a ser HBO y eso se ve en el estilo de presentación, desde esos primeros planos y el modo de presentar la historia. La dirección de Marc Vigil demuestra una narrativa hipnotizante y eficiente. Es tranquilo, sin prisa y se toma su tiempo para recorrer las calles y demás parajes de Málaga.

Ya el segundo episodio es algo más convencional en cuanto al desarrollo de la historia. Aunque en este sentido es más porque ya las presentaciones están hechas y el guion de Samuel Pinazo (cocreador junto a Daniel Corpas de la serie) ya ha invertido su buen tiempo en contarnos quiénes serán los principales jugadores de la trama, incluyendo Málaga misma.

En cuanto al reparto, poco o nada que objetar. Pocas veces se puede ver en la televisión nacional tan buen trabajo delante de las cámaras. Acostumbrado a verle en papeles cómicos ('Allí abajo' y 'Sabuesos') Salva Reina muestra aquí un buen talento para el drama. Es más, domina cada escena en la que aparece como el policía duro que es. Pero tampoco se quedan atrás Vicente Romero y Maggie Civantos

Aunque es algo pronto para decirlo, 'Malaka' ha comenzado de forma muy interesante y promete ser una de las mejores series de 2019. Un thriller criminal único en nuestro país y que marca el camino a seguir si queremos hacer producciones más ambiciosas. Es un drama excepcional en el sentido de salirse de la norma y de lo que se está haciendo... pero también en cuanto a ser un producto de alta calidad.