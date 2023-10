'Noche de chicas' tiene mejores ideas que ejecución. La serie de venganza feminista en Disney plus se ve en un suspiro pero carece de enjundia

Quizás la decisión más desconcertante que he visto en mucho tiempo a la hora de comenzar una serie esté en los primeros minutos de 'Noche de chicas'. La nueva serie de Disney+ (originaria de Vix, la plataforma mexicana) aterriza con sus seis episodios de media hora dispuesta a convencernos para dejarnos llevar por su ligero thriller protagonizado por este grupo de mujeres.

Y es que tras un prólogo en blanco y negro, Javier Naya ('Dos vidas') y Sergio Cánovas (respectivos guionista y director) nos meten sin miramientos en una casona en plena sierra madrileña y, casi sin darnos tiempo a hacernos con los personajes, a saber qué pasa, nos ponen frente al problemón que tienen el variopinto grupo de mujeres.

Una decisión extraña, desconcertante, porque da la sensación de que se han saltado directamente un primer acto y han comenzado directamente por el segundo. No es tanto el uso de una suerte de inicio in media res, es simplemente arrancar sin un punto de entrada real para el espectador, que de repente se ve metido en la madriguera de conejo a ver qué pasa.

Venganza en Navacerrada

Lo que pasa es: un grupo de amigas (Leticia Dolera, Aislinn Derbez, Silvia Alonso y Paula Usero) que está de fin de semana en el pueblo donde pasaban los veranos de adolescentes descubre que otra amiga de juventud (María León) tiene secuestrados en una cabaña cercana a tres chicos, que se libraron de la justicia después de ser acusados de violación a una menor.

Así, con esta tremenda bomba se dinamita el que iba a ser un fin de semana lúdico, de fiestas de pueblo y final del Mundial 2010 en lo que las chicas se enfrentan al dilema ético. Ayudar y proteger a su amiga, desentenderse del todo, denunciar la situación...

Más allá de los importantes temas que quiere tocar, podríamos decir que 'Noche de chicas' tiene muchas mejores ideas que ejecución, prácticamente en todos los aspectos de la serie. Sí, es entretenida, el toque de thriller ligero le sienta bastante bien y al final ves la serie del tirón.

Sin embargo, la dirección es, cuanto menos, muy mejorable, meramente funcional y que no contribuye mucho a desarrollar el potencial que hay o imbuir de emoción una historia que más que de acción (que hay alguna que otra cosa) se interesa por el plano de la emoción, del sentimiento de venganza, del trauma. Esto se extiende a apartados más técnicos como el de la iluminación o sonido, por lo general aspectos bastante planos.

Entre otras cosas, hay cierta recreación en planos y escenas de corte dramático insistiendo con un excesivo uso de la música. Hay una en concreto con el personaje de Paula Usero que, por mucho sentido que tenga, esta ejecución echa a perder la gravedad de la situación.

No es, para nada, culpa del reparto. Las cinco protagonistas tienen que lidiar con un guion facilón y carente de enjundia, de sustancia y que termina lastrando por completo una historia que podría haber sido mucho más interesante si decidiese profundizar en los personajes o en los hechos acaecidos y su impacto en ellos.

La cuestión no es que 'Noche de chicas' no se preocupe de estos aspectos: es una historia no solo sobre violencia sexual, un caso tipo manada que de vez en cuando salta a los telediarios, sobre la repercusión de ello en terceras personas, etc. también es sobre sororidad, sobre acompañar en el sufrimiento. Pero la escritura en esto es tan trivial que pierde todo atisbo de mensaje.

