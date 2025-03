La aclamada película de superhéroes que destrozó varios récords. Hoy en TV, un entretenido espectáculo de ciencia ficción

La popularidad del cine de superhéroes experimentó un auge sin precedentes gracias al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, el interés del público hacia el mismo decayó tras ese increíble hito que fue 'Vengadores: Endgame', pero lo cierto es que una de sus aventuras más populares se estrenó después. Obviamente, me refiero a 'Spider-Man: No Way Home'.

Todavía recuerdo el aluvión de rumores que hubo en su momento sobre ella y también lo mucho que los implicados intentaron jugar al despiste con el hecho de que aquí tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield recuperan sus versiones del trepamuros. Con todo, sus regresos acabaron siendo evidentes, lo cual no evitó que causaran sensaciones en muchos cines, con no pocos espectadores grabando sus reacciones entusiastas cuando aparecían en la película.

Un gran pasatiempo

Todo eso llevó a que 'Spider-Man: No Way Home' tuviese un éxito descomunal, hasta el punto de que ocupa el octavo puesto en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos gracias a los 1952 millones de dólares que recaudó. Es cierto que le quedó la espinita clavada de no superar los 2000, algo que en Marvel sólo han conseguido 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame', pero son cifras impresionantes.

Por ponerlo en perspectiva, eso la convierte a en la cinta más taquillera de la historia de Sony y también la más exitosa de todas las películas protagonizadas por el trepamuros, destrozando la anterior marca de los 1131 millones que hizo 'Spider-Man: Lejos de Casa', como por un superhéroe un solitario -aunque eso quizá habría que ponerlo entre comillas-. Poca broma.

Sin embargo, una cosa es el éxito comercial y otra es su funcionamiento como película. Ahí tengo claro que no se encuentra entre las mejores del MCU, pero también que es una aventura mucho mejor de lo que esperaba. A fin de cuentas, unir tantos personajes y versiones de Spider-Man podría haber dado pie a un mero festival de guiños y referencias, pero a la hora de la verdad ofrece buen entretenimiento que además sirve para mostrar la madurez que había alcanzado ya Tom Holland en este papel.

No niego que reencontrarme con Maguire y Garfield es bienvenido, como también ver a Willem Dafoe y Alfred Molina recuperar a sus míticos villanos, pero es que además sirve para que la película introduzca un concepto interesante que ayuda a vertebrarlo todo más allá de lo meramente anecdótico. Por ejemplo, en 'Spider-Man: Lejos de Casa' tenían a un villano con muchas posibilidades, pero la película en sí misma es, de lejos, la menos estimulante de la trilogía.

Otro de los detalles que rema en esa dirección es que Jon Watts, director que ya se ha confirmado que no regresará para 'Spider-Man 4', se muestra más inspirado tras las cámaras. Y es que en la primera funcionaba muy bien un enfoque más juvenil, pero en la segunda se quedaba un poco en tierra de nadie. Es cierto que aquí tampoco hace un trabajo para nada sobresaliente, pero sí que muestra un mayor nervio para aportar tensión en las escenas de acción, algo que siempre suma.

Con todo, hay espectadores que no disfrutaron demasiado con ella, pero lo más habitual fue lo contrario. Lo mismo sucedió con la crítica, pues cuenta con un 93% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 71 sobre 100 en MetaCritic, solamente superada por muy pocas películas de Marvel.

Imagino que la gran mayoría de vosotros ya la habréis visto, pero si no es el caso o simplemente os apetece hacer un nuevo visionado, esta noche tenéis una gran oportunidad para ello, ya que se emite en Cuatro a partir de las 22:00. Y si preferís la opción del streaming, la encontraréis tanto en el catálogo de Amazon Prime Video como en el de Max.

