La Kings League pincha en su salto a televisión. Pero no es necesariamente una mala noticia para la competición de Piqué

Había mucha curiosidad por ver cómo se desenvolvía tanto la Kings League como la recién creada Queens League en su debut televisivo coincidiendo con la primera jornada de sendas ligas... y las sensaciones han sido, cuanto menos, mixtas ya que las audiencias no han arropado masivamente la llegada de esta competición a la televisión nacional.

Concretamente, el partido de la liga femenina entre PIO FC - Aniquiladoras FC del sábado 6 congregó a 295 000 espectadores (un 3,5% de cuota de pantalla) en su emisión en Cuatro; mientras el domingo, el Porcinos - Xbuyer Team de la liga masculina reunió a 382 000 espectadores, con la misma cuota de pantalla de 3,5%.

Unos datos algo pobres en el aspecto televisivo de audiencias de una de las cadenas generalistas. El problema es que se queda lejos de la media del canal y ligeramente por debajo de las audiencias que marcaba el informativo Cuatro al día en esa franja de las 20:00 (310 000 espectadores y 4,1% de share el sábado y 410 000 espectadores y 4,6% de cuota el domingo).

Datos pobres... pero relativos

Así que desde el punto de vista televisivo sí que el debut de sendas ligas de Piqué y compañía han pinchado un poco al no poder alcanzar esa barrera del 4%. Esto, sin embargo, no es necesariamente una mala noticia para la Kings League, siempre y cuando los ejecutivos de Mediaset tengan algo de paciencia y no corten el grifo a las primeras de cambio.

Lo que más hay que tener en cuenta sobre estos datos de audiencia es casi lo más obvio: esta es una competición nativa de Internet y su público principal es el de Twitch, por lo que esta retransmisión por televisión tradicional es una alternativa (jugosa, eso sí) para unos espectadores que ya tienen... y si pueden rascar algún "casual" de paso, mejor.

En este sentido hay que mirar también los datos de la plataforma que nos ayudan a ver mejor el panorama. Mientras que el debut de la Queens League tuvo una media de 225 400 dispositivos conectados de forma simultánea, el regreso de la Kings League tuvo 445 000 dispositivos de media y un pico de más de seiscientos mil espectadores durante el Porcinos - Xbuyer.

Hay que pensar que las audiencias de un lado y otro son relativamente complementarias y, por tanto, probablemente haya habido cierta división de público. Aun teniendo en cuenta cierta "redundancia" sí que en el caso de la Kings League del domingo cuadra más (incluso supera) con la media de espectadores que tuvo la competición durante su primer split.

Es más, si vamos a las visualizaciones totales de la Kings League en Twitch (el canal oficial) hay una ligera subida entre esta pasada jornada (que acumula 4,3 millones de visualizaciones) y la última "regular" del split anterior (4,1 millones). Por su parte, el debut de la Queens League cuenta con 2,6 millones de visualizaciones.

