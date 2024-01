Christopher Nolan, tras la polémica con la entrenadora que odiaba 'Tenet', aclara que "solo tiene amor" pero se está saltando las clases de momento

Es una de las mejores noticias de inicio de 2024: Christopher Nolan hizo una sesión de bicicleta estática con una entrenadora que puso 'Tenet' a caer de un burro. Ahora ha llegado el momento de que la mujer se explique y Nolan haga las aclaraciones necesarias. Porque lo mejor de una polémica absurda es la explicación aún más absurda.

Hay que tenet ganas de ejercicio

En la ceremonia de los Globos de Oro, Nolan, preguntado por la polémica, aclaró que "Solo tengo amor por Peloton", una marca conocida por sus clases online en Estados Unidos que se hizo particularmente viral durante la pandemia, "pero hoy no lo he hecho. Puede que me salte las clases durante un tiempo".

No es de extrañar: la noticia de la entrenadora que odiaba 'Tenet' ha dado la vuelta al mundo. Tanto, que han logrado encontrarla y se ha disculpado, a su manera.

"Señor Nolan, le invito a que venga a mi clase en el estudio de Peloton. Puede criticar mi clase. Se lo pasará en grande. Se sentará en la primera fila. Y le prometo que no habrá insultos."

Puede que el director no se haya ganado una fan de la película que lanzó durante la pandemia, pero sí de la más reciente: "Puede que no haya entendido un solo minuto de lo que pasaba en 'Tenet'. Toda esa mierda me superó. Pero he visto 'Oppenheimer' dos veces. Y esas son seis horas de mi vida que no quiero devolver". Al final van a acabar siendo amigos, ya verás.

