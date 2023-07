Christopher Nolan se declara fan de la saga 'Fast & Furious' y Emily Blunt confiesa que es un cinéfilo de bien: "Nunca le escuchas rajar de las películas de otras personas"

Desde hace años es deporte nacional ver sus películas y hablar sobre Christopher Nolan con una ceja levantada, pontificando sobre sus presuntas ínfulas autorales mientras se le tacha de pedante, petulante y desmedidamente grandilocuente. Pero el director londinense, como decían en 'El lobo de Wall Street', no deja de ser "one of us", y sus gustos cinematográficos así lo confirman.

A Nolan le gusta la gasolina

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter concedida con motivo del estreno de la descomunal 'Oppenheimer', la actriz Emily Blunt dio una pista sobre el tipo de cinéfilo que es el cineasta; y creedme cuando os digo que no parece tener demasiado que ver con el habitante promedio de Film Twitter.

"Ve todas las películas, de todos los géneros. Y nunca le escuchas rajar de las películas de otras personas. Sabe lo difícil que es dirigir una gran película".

Pero, ¿qué le gusta ver a Christopher Nolan? En uno de los programas del podcast Happy Sad Confused, el director confesó a Josh Horowitz ser un gran fan nada menos que de la saga 'Fast & Furious'; concretamente de sus primeras entregas.

"Soy un poco más de la receta original, de la original de Rob Cohen. Pero tengo un lugar especial en mi corazón para Tokyo Drift, de hecho. Y las versiones de Justin Lin, a medida que se volvieron más locas y grandes, se convirtieron en algo diferente, pero algo bastante divertido".

Y ojo, porque el bueno de Chris no tiene problema alguno con que la franquicia protagonizada por Vin Diesel se haya desmadrado a partir de su quinta entrega. De hecho, somos nosotros, los espectadores, los que queremos más y más a cada secuela que se estrena.

"Lo divertido de esas películas es que incluso a medida que se han vuelto más grandes y más locas, como deben hacerlo las secuelas. Todos siempre se quejan de que las secuelas se vuelven más grandes, pero somos nosotros los que hacemos que las secuelas sean más grandes. Queremos que sean más grandes. No queremos que sean más pequeñas".

Desde luego, hay que querer a este hombre.

