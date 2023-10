David Fincher explica el problema del cine actual y por qué no ha muerto a pesar del streaming: "La película es un evento social, como una hoguera, y no está ahí para ser observada"

Hay cineastas cuyas opiniones se reciben como lecciones magistrales. Son tan brillantes y respetados que la sola mención de su nombre nos pone alerta, expectantes ante lo que vayan a decir. Normalmente no decepcionan. Recientemente hemos leído los comentamos de cineastas como Martin Scorsese, Ridley Scott, John Carpenter, James Cameron o Christopher Nolan, y ahora es el momento de volver a David Fincher.

El cine se ha olvidado de los personajes

El director, que este año estrena la esperadísima 'The Killer', tanto en cines como en Netflix, es conocido por dejar declaraciones muy interesantes en sus entrevistas e intervenciones públicas. Leímos su visión de los asesinos en serie y por qué se mantiene alejado del cine de Marvel; Fincher ha querido profundizar un poco más sobre ese último tema para explicar cuál es, en su opinión, el problema del cine actual:

"No hay tiempo para los personajes en las películas. Fíjate en 'Todos los hombres del presidente' ['All the President's Men', 1976]: todo es personaje. Ahora las películas van de salvar el mundo de la destrucción. No hay muchas escenas en las películas, incluso las que yo consigo hacer, donde alguien reflexiona sobre el porqué. Mayormente es la cuenta atrás."

'Todos los hombres del presidente'

"En 'Mindhunter' es difícil encontrar la cuenta atrás. Pero la cuestión es: no me importa si toda la escena son cinco páginas de dos personas en un coche, sorbiendo café de una taza de papel, mientras haya una fascinante dinámica de poder y pueda aprender algo sobre ellos. Y no me importa si el coche va a algún lado entre 40 o 55 kilómetros por hora."

Tiene razón. Quizá exagera un poco, o generaliza demasiado, porque hay películas estadounidenses que cuidan a sus protagonistas y se apoyan en ellos, pero es cierto que la mayor parte del cine actual de Hollywood descuida a los personajes y se centra en la acción y en la trama.

Aburre un poco porque se repiten, tiran de fórmulas, y no hay riesgo ni auténtica tensión, por supuesto que van a salvar el mundo; y no hay un verdadero cuidado de los personajes o sus diálogos. Pero está bien, es entretenimiento ligero que puede apetecer, no es un problema siempre que haya variedad. Quizá la solución es irse a otra clase de películas menos "ambiciosas" en lo comercial, o recuperar obras del pasado...

Si has visto 'Mindhunter', serie de Netflix producida y dirigida por David Fincher, habrás comprobado que, en efecto, "todo es personaje". Vemos a los agentes hablando en el coche, en un bar o en una sala de interrogatorio, a veces solos, a veces con otros. Revelando detalles personales u opiniones, sus preocupaciones o intereses, tratando de obtener información y comprender lo que parece incomprensible.

Claro, son necesarios buenos guiones, un estupendo casting y realizadores que sepan narrar y generar interés a partir del diálogo. No es nada fácil. De ahí que Fincher sea tan especial.

David Fincher: "El drama adulto ha sido excluido de los cines"

Volviendo a la entrevista, el director expresa su pesimismo sobre la industria del cine aunque no es de los que saltan afirmando que el cine ha muerto con el streaming Según Fincher, simplemente ha cambiado. Y declara que hay ejecutivos dentro de los estudios que intentan hacer buenas películas, señalando que su gran esperanza tiene un nombre: Netflix. Sus palabras:

"Mira, en los estudios hay mucha gente que aún lucha por la buena causa. Hay ejecutivos que son amigos míos. Pero si quieres hacer películas de estudio, tienes que quedarte en sus carriles, que es la comedia romántica, el sufrimiento que funciona de cebo para el Oscar, la licra de verano, superproducción de superhéroes, o secuela de presupuesto moderado."

Jonathan Groff, Holt McCallany y David Fincher

"El cine no está muerto. Sólo hace algo diferente. El lugar sigue lleno de niños, pero están todos con sus teléfonos. Es un evento social, como una hoguera, y la película es la hoguera. Es por lo que la gente se reúne, pero realmente no está ahí para ser observada. Porque la hoguera es siempre la misma.

Veo en Netflix a gente lo suficientemente arriesgada y lo suficientemente interesada en construir un terreno de juego entre el cine y la televisión. Y ese terreno puede ser un refugio seguro para el drama adulto, que ha sido excluido de los multicines."

