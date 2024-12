"Era una catástrofe". El director de 'Love Actually' confiesa cómo consiguió salvar la película del desastre que era en su primer montaje

Es uno de los grandes clásicos navideños por excelencia. Es empezar a sonar el 'Christmas is all around' y sentir que por fin ha llegado la época de comilonas, familia y villancicos: 'Love Actually' es sinónimo de festividades, de amor, de fiestas y de polémica inevitable. Porque sí, con cada año que pasa, más gente la ve y se cuestiona ciertas actitudes de sus personajes protagonistas, pero eso no evita que siga reestrenándose, emitiéndose y haciendo disfrutar a millones de personas cada año. Bueno, más o menos.

Well, actually...

Hay una persona que no está tan contenta de ver 'Love actually' continuamente en televisión por estas fechas. Es Richard Curtis, el director de la película, que ha confesado en Indiewire que "Lo extraño de esta película es que cuando la acabamos era una catástrofe. Tardamos seis meses en remontarla y aprender las lecciones sobre cómo hacer una historia de historias interconectadas".

Cuando escribí 'Love Actually' y la leímos, sonaba bien. Creía que iríamos A, B, C, D, E, F, G. Pero de hecho cuando haces una multi-historia, el peligro es no comprometerse con ninguna de ellas y que la audiencia nunca se sienta dentro, así que acabas haciendo A, B, C, C, A. Te metes en la historia y luego introduces una sorpresa y acabas una historia antes que las otras. Así que aprendí mucho sobre la complejidad de la construcción de una multi-historia tratando de salvar 'Love Actually' de lo mala que era originalmente.

Lo que está claro es que, a la hora de hablar de historias interconectadas, no hay ninguna como 'Love Actually'. Amor, comedia, traición, sexo y ternura entremezcladas en lo que hasta ahora creíamos que era una mezcla mágica... cuando realmente se trataba del simple ensayo-error que salió, por suerte, bien. Y no lo niegues: tú también, completamente enamorado (o enamorada) has pensado alguna vez en hacer lo de los carteles. Es inevitable.

