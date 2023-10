"Es un puto mentiroso". John Carpenter destruye la teoría más popular sobre el final de 'La Cosa'

John Carpenter tiene 75 años y a estas alturas no va a aceptar que nadie le diga lo que quieren significar sus películas. Y pocas han dado tanto de qué hablar como 'La cosa', la obra maestra de 1982 que culminaba siendo pretendidamente ambigua respecto a quién era qué al final, y que ha sido objeto de teorías fans durante años. Ahora, es el propio director el que ha pulverizado una de ellas. Y "pulverizar" no es un verbo usado al azar, os lo prometo.

Ojo: Spoilers del final de 'La cosa'. Si aún no la has visto, ya tienes deberes urgentes.

La mirada de tus ojos

Al final de la película, como recordaréis, Childs y MacReady, los únicos supervivientes, sabiendo que La Cosa posiblemente esté habitando en uno de los dos, deciden compartir una botella de whisky y morir congelados, sin que el espectador supiera nunca cuál de los dos estaba infectado... o si realmente consiguieron acabar con el mal después de todo y su sacrificio era en vano.

Hay una persona que sí sabe perfectamente lo que estaba pasando: el propio John Carpenter, que en una entrevista con Comicbook.com ha desbancado una de las teorías más llamativas de los fans, apoyada por el director de fotografía Dean Cundey, que en su día afirmó que había una luz específica en los ojos de los personajes humanos que no estaba en los impostores. Cundey llegó a la conclusión, por tanto, de que Childs no tenía esa luz y, por tanto, era La Cosa. Pero Carpenter no opina lo mismo.

Dean Cundey no lo sabe. No tiene ni idea. Encendió las luces, y estábamos en la nieve. Está muy perdido. Dile eso. Dile que es un puto mentiroso.

Hasta ahora, la única secuela más o menos oficial que hemos tenido de la película es el videojuego de 2002, en el que MacReady acaba luchando junto al jugador para acabar con el enemigo, mientras que Childs es un mero cadáver congelado. Bueno, eso lo debería dejar claro, dado que Carpenter dio su aprobación, pero no deja de estar cogido con pinzas al ser otro medio. Sin embargo, en junio de este año el director dejó caer que quizá hubiera 'La Cosa 2' que lo solventara todo. Solo podemos cruzar los dedos y rezar por el retorno del mal.

