La gran espina clavada de James Cameron con 'Avatar 2': por qué 'El sentido del agua' ha sido una decepción en la taquilla china

'Avatar: El sentido del agua' está a punto de desaparecer de los cines de todo el mundo, y lo va a hacer habiéndose convertido en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La aventura de ciencia ficción ha arrasado en casi todos los países en los que se ha estrenado, pero donde quizá no ha estado a la altura de lo esperado ha sido en China.

La secuela de 'Avatar' acumula unos ingresos de casi 246 millones de dólares en ese país, una cifra no muy alejada de lo conseguido en su momento por la primera entrega. El problema es que la recaudación en China se ha disparado a lo largo de los años, y una buena prueba de ello es que todas las películas que han recaudado más en China que ambas llegaron a los cines de 2014 en adelante.

Se esperaba bastante más de ella

De hecho, hay hasta siete superproducciones de Hollywood -'Vengadores: Endgame', 'Fast & Furious 8', 'Fast & Furious 7', 'Vengadores: Infinity War', 'Aquaman', 'Transformers: La era de la extinción' y 'Venom'- con mejores cifras que ambas entregas de la franquicia dirigida por James Cameron, pero lo que ahora nos interesa es la competencia local.

Durante los últimos meses, hay hasta cinco películas chinas que han superado con creces lo recaudado por 'Avatar: El sentido del agua' en ese país. En algunos casos, como los de 'La batalla del lago Changjin II', 'Full River Red' y 'The Wandering Earth 2', hasta han duplicado con creces sus cifras -las dos restantes, 'Moon Man' y 'Too Cool to Kill', también la superan con bastante holgura-.

Todo eso lleva a que se esperase mucho más de 'Avatar: El sentido del agua' en China y que exista cierta sensación de decepción por su funcionamiento en taquilla allí. Obviamente, hay otros condicionantes, pero es que la película de James Cameron también tuvo a su favor una baza inesperada: inicialmente tenía que abandonar los cines de dicho país el 15 de enero -por aquel entonces todavía ocupaba el número 1 en la taquilla china-, pero se le otorgó un permiso especial para seguir en las salas durante un mes más. De no haber sido así, sus ingresos se hubiesen quedado en "solamente" 214 millones.

No es que esto vaya a ser un gran motivo de preocupación para Cameron, pues ya está previsto que 'Avatar 3' llegue allí a los cines al mismo tiempo que en el resto del mundo y la segunda entrega ha sido un éxito rotundo, pero no deja de ser una espina clavada para el también creador de la saga 'Terminator'.

