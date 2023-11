Greta Gerwig confirma la conexión entre 'Barbie' y esta película de Noah Baumbach: "Las dos salieron del mismo lugar"

'Barbie' ya es la película más importante de 2023, estrenada poco después de que lo hiciera 'Ruido de fondo' en Netflix. Según Greta Gerwig, la película dirigida por Noah Baumbach y la adaptación de la popular muñeca de Mattel tienen una conexión más profunda de lo que podría parecer a simple vista.

Barbie de fondo

Aunque temáticamente no tengan nada que ver, solo hay que echar un vistazo a la ficha técnica para conectar 'Barbie' y 'Ruido de fondo'. La película protagonizada por Margot Robbie está dirigida por Greta Gerwig, que también coguioniza junto a Noah Baumbach, mientras que la adaptación de la novela de Don DeLillo tiene a Baumbach en la dirección y a Gerwig como protagonista junto a Adam Driver.

No obstante, ambas películas están más relacionadas de lo que podría parecer. Según la pareja de guionistas (sentimental y creativa), trabajar en 'Ruido de fondo' fue lo que los inspiró para luego hacer 'Barbie'.

"Escribí 'Ruido de fondo' y, cuando ya la tenía donde quería, me dije: 'Vale, ya he hecho todo el trabajo pesado', y Greta y yo empezamos a trabajar en 'Barbie'. Todo esto pasó durante el primer año de pandemia. Están conectadas de forma divertida. La ejecución es diferente, pero hay aspectos del mundo de 'Ruido de fondo' que nos ayudaron a entender 'Barbie' ".

Así lo explicó el director de 'Historia de un matrimonio', visión que comparte la directora de 'Mujercitas':

"Ambas se escribieron en 2020 y las dos salieron de un mismo lugar en cierto modo. Es decir, obviamente ambas se escribieron físicamente en el mismo sitio. Pero creo que eso influyó, que él trabajara en aquella y luego creáramos juntos 'Barbie' ".

Eso sí, Gerwig no recomienda hacer una sesión doble de ambas películas al más puro estilo 'Barbenheimer': "No voy a proponer eso. Aunque seguro que, si alguien lo hace, sería interesante. No sé, sería extraño. Yo veo claramente la conexión, pero no sé si alguien más lo verá así".

