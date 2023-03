"Hollywood vio todo lo que hicimos con apatía": el cocreador del Arrowverso carga contra el Universo DC de James Gunn

Febrero de 2023. James Gunn y Peter Safran anuncian sus ambiciosos planes para el futuro cinematográfico de las adaptaciones de DC y todo el mundo está entusiasmado con los proyectos anunciados. Todos... no. Y es que si bien es normal que nuevos planes implique dejar fuera a varios de los que estaban haciendo cosas hasta ahora, hay un nombre que destaca sobre todos. Y no está para nada contento.

Estamos hablando de Marc Guggenheim, guionista y productor que cocreó el llamado Arrowverso junto a Greg Berlanti y Andrew Kreisberg (y de hecho fue el showrunner de 'Arrow' hasta su final), que se ha sentido decepcionado y enfadado al no formar parte de los nuevos planes de Warner para DC.

De hecho es una de las bajas notables porque Guggenheim estaba envuelto junto a Greg Berlanti en la serie de 'Green Lantern' para HBO Max que se tiró a la basura el año pasado para finalmente transformarse en 'Lanterns', con un enfoque bastante distinto que el plan original.

"Solo pasé nueve años vendimiando"

En una reciente entrega de su boletín, Guggenheim comenta su experiencia trabajando coordinando el Arrowverso y lo que le costó montar "Crisis en Tierras infinitas" y todos los (muchos estupendos) crossovers... y lo reconfortante que era la acogida del público:

«Trabajar en esas series siempre nos recordaba que lo contrario a amor no era odio, era apatía y, sin importar qué, nunca hubo apatía. Excepto, ejem, en Hollywood. Hollywood vio todo lo que hicimos con apatía. De hecho, la apatía hubiese sido un paso adelante.»

De esta manera, el guionista lamenta que desde Warner no hayan contado con él al menos como una manera de reconocer todo lo que estuvo haciendo durante prácticamente toda una década. Si bien reconoce que no esperaba el que contasen con él para montar el nuevo Universo DC:

«No estoy sorprendido. De hecho, asumí que reunirían una suerte de consejo de asesores para facilitar lo que asumía —esperaba— fuera una visión tan ambiciosa como merece el Universo DC. Pero seré sincero: me hubiera gustado tener al menos una reunión.

No un trabajo, para nada. Una reunión. Una conversación. Un pequeño reconocimiento de lo que intenté contribuir al gran tapete que es el Universo DC. Solo pasé nueve años vendimiando en ese viñedo, después de todo. (Sin incluir muchos más años escribiendo la película de Green Lantern, la serie de Green Lantern y cómics como 'The Flash', Batman Confidential, Aventuras de Superman y Sociedad de la Justicia de América).»

Con este currículum y todo el tiempo y recursos que ha conllevado, Guggenheim se siente estancado: «El Arrowverso no ha llevado a otros bolos, por lo que parece —al menos en un nivel de carrera— que he malgastado mi tiempo», concluye el guionista avisando que es consciente no es única en el mundillo, que parece no recompensar tanto la lealtad hacia tal o cual estudio.