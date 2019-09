M. Night Shyamalan prepara dos nuevas películas originales con Universal, ¡y ya hay fechas de estreno!

Notición. Al menos para los muchos que disfrutamos con el cine de M. Night Shyamalan. Tras cerrar su trilogía de superhéroes con 'Glass', el realizador ha anunciado que tiene en marcha no una sino dos nuevas películas con Universal Pictures, que además ya tienen fechas de estreno: 26 de febrero de 2021 y 17 de febrero de 2023. Que no se diga que no avisa con antelación.

Dos enigmáticos thrillers originales

Más allá de los días en los que podremos verlos, la única información que se ha facilitado de momento sobre los proyectos es que son "thrillers originales". Nada de secuelas o adaptaciones, el material procede de la mente de Shyamalan y es inédito. Precisamente, el creador subraya este aspecto en unas declaraciones que acompañan a la noticia:

"Hay maravillosos estudios ahí fuera, pero Universal ha convertido en una orden estrenar películas originales. Son los mejores en encontrar al público para nuevas historias con tonos inesperados. Creo que las películas originales son cruciales para la longevidad de la experiencia cinematográfica."

Cabe recordar que Universal se ha ocupado de las tres últimas películas de M. Night Shyamalan: 'La visita', 'Múltiple' ('Split') y 'Glass'. Las tres han funcionado estupendamente en taquilla; costaron un total de 35 millones de dólares y recaudaron unos 600. Quizá por ello, el cineasta volverá a pagar el presupuesto de ambas películas de su propio bolsillo.

Curiosamente, las palabras de Shyamalan sobre la permanencia del séptimo arte durante el auge del streaming llegan poco después de que otro destacado director, James Cameron, se haya alegrado de que el negocio del cine siga vivo gracias al éxito de megaproducciones como 'Vengadores: Endgame', y cuyo objetivo es volver a arrasar con las dos continuaciones de 'Avatar' que tiene entre manos. Cada uno en su estilo. Quizá la clave es que podamos tener opciones para elegir... ¿Qué opinas?