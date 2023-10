Martin Scorsese reconoce que se inspiró en Ari Aster y 'Midsommar' para crear 'Los asesinos de la luna'

Martin Scorsese no es solo uno de los mejores directores de la historia del cine: además, es un cinéfilo incombustible, de esos que siempre están dispuestos a buscar y restaurar películas perdidas, ver nuevas joyas y disfrutar del arte en todas sus formas, por más que sus detractores sigan encallados en aquello de Marvel. De un tiempo a esta parte, el director se ha enamorado de Ari Aster, el director de 'Midsommar' y 'Beau tiene miedo'. Y de qué manera.

El arte de Aster

Desde 'Hereditary', Scorsese ha adorado las películas de Aster. Por ejemplo, en mayo dijo de él que admiraba "el control formal, la precisión del encuadre y el movimiento dentro del mismo, el sonido". Ahora, con el estreno de su obra maestra 'Los asesinos de la luna' (sí, no he usado el apelativo al azar) habla sobre la influencia que su cine ha tenido.

"Me gusta mucho el estilo y el ritmo de las buenas películas de terror como 'Midsommar' o 'Beau tiene miedo' de Ari Aster. El ritmo de estas películas se parece al de las películas de serie B de Val Lewton, la 'Gente Gato' o 'Yo anduve con un zombie' de Jacques Tourneur. Simplemente yendo un poco más lento, un poco más tranquilo."

Además, Scorsese ha añadido sobre su película que estaba muy preocupado por introducir un buen puñado de escenas no narrativas, "escenas que tienen que ver con la cultura Osage, en momentos como los nombres de bebés, los funerales y las bodas, para que podemos empezar a entender un poco más sobre esa gente. Creí que mucha gente se metería más en el mundo de la película", ha dicho en una entrevista a The Irish Times. 'Los asesinos de la luna' se estrena hoy y no puedo ser más entusiasta en mi recomendación. Pocas veces a lo largo del año nos hacen un regalo como este. Aprovechadlo.

