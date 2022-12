"Me habría encantado que fuera un personaje que creara un legado": el guionista de 'Scream 2' lamenta matar al mejor personaje de la saga

"¿Cuál es tu película de terror favorita?" es una pregunta que ha sido respondida de muchas maneras diferentes a lo largo de la saga 'Scream', pero probablemente la mejor respuesta a Ghostface la dio Randy Meeks en la primera secuela con su famoso "'Showgirls'. Absolutamente aterradora". Minutos después, el personaje que mejor representaba el espíritu de la obra de Wes Craven y Kevin Williamson era asesinado en una furgoneta... cometiendo el mayor error de toda la pentalogía. Y sí, eso incluye la mera existencia de 'Scream 3'.

Las tres reglas

Randy Meeks no solo es el personaje del que robé mi apodo de forma vil hace décadas, sino aquel que dictó las normas de las películas de terror en la primera parte (no practicar el sexo, no beber o tomar drogas y nunca, bajo ninguna circunstancia, decir "ahora vuelvo", porque jamás volverás) y se convirtió en un secundario pivotal en toda la saga. Tanto es así, que incluso, tras su muerte, en 'Scream 3' encontraron casualmente una cinta de vídeo suya y en 'Scream (2022)' erigieron altares en su honor. Ambas son las dos únicas no guionizadas por Kevin Williamson... y es que el guionista se arrepiente mucho de haber acabado con su vida según una entrevista con Entertainment Weekly.

Creí que si mataba a alguien realmente importante para el público en medio de la película, subiría la expectación. Todo puede pasar. Sabía que no íbamos a matar a Sidney, Gale o Dewey. Esos personajes estaban a salvo en 'Scream 2', así que tuve que echar un vistazo a los secundarios. Me encanta Randy, le habría dado una vida más larga si hubiera sabido que la franquicia iba a continuar y continuar. Me habría encantado que fuera un personaje que creara un legado. Entonces pensé que sería el puñetazo en el estómago que el público necesitaba en ese momento para enfadarse con el asesino.

Han pasado 25 años de 'Scream 2' y sigue siendo una de las mejores secuelas de la historia del cine, que reinventó por completo las bases de la saga y sorprendió desde el primer minuto con la referencia meta por excelencia. No son pocos los que creen que Randy en realidad sigue vivo y será el asesino de 'Scream 6', pero algo nos dice que Jamie Kennedy no está muy por la labor. ¿Cuántos giros de campana más puede dar la franquicia? ¿Alguno empeorará el error de haber matado al mejor personaje?