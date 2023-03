"Me importa una mierda la etnia de Chukwudi Iwuji". James Gunn contesta a los fans "racistas" de Marvel por el casting de 'Guardianes de la Galaxia 3'

James Gunn ha defendido recientemente la elección de Chukwudi Iwuji como Alto Evolucionador en 'Guardianes de la Galaxia 3' (Guardians of the Galaxy Vol.3), respondiendo a los fans "racistas" del Universo Cinematográfico Marvel. El villano es el creador de Rocket y está empeñado en crear una raza especial de seres mejorados y Gunn celebró su introducción en el MCU publicando en redes sociales una foto del actor con la siguiente leyenda: “No puedo esperar a que conozcan a este tipo”.

"Elegí al mejor actor, punto".

Pero pronto llegaron acusaciones de que Iwuji obtuvo el papel "por su raza" o más fuertes, como "Maldita sea... otro tipo blanco que convirtieron en negro", ante lo que James Gunn contestó en instagram:

"Elegí al mejor actor, punto y la mejor persona para el papel. Me importa una mierda la etnia de Chukwudi Iwuji, así que basta con sus presunciones racistas sobre POR QUÉ fue elegido. (Y, por cierto, está interpretando a un tipo que casi siempre es de color púrpura [en los cómics de Marvel]. )"

Esta no es la primera vez que Gunn rechaza las críticas al casting de Iwuji en la película. El cineasta tuiteó sentimientos similares en diciembre de 2022, insistiendo en que en la eleccióno ha habido sugerencias ni presiones de Marvel Studios para contratarlo, sino que él es el único responsable de todas las decisiones de reparto de la tercera entrega de 'Guardianes de la Galaxia":

"no tiene nada que ver con la raza. Es porque es el mejor actor con el que ha trabajado"

Because Chuk is the best actor I’ve ever worked with, that’s why. Has zero to do with race. — James Gunn (@JamesGunn) December 2, 2022

Esto también incluye traer a Maria Bakalova de 'Borat 2' para dar voz a 'Cosmo, el perro espacial' un movimiento controvertido dado que el personaje es representado como masculino en el material de origen de los Guardianes. Gunn explicó por qué su versión de Cosmo es femenina en un tweet reciente, vinculando esta elección creativa con la inspiración del mundo real del canino inteligente.

"Cosmo se basa en Laika, una perra espacial soviética que murió en órbita en 1957. Solo estoy volviendo al material original".

Cosmo is based on Laika, a female Soviet space dog who died in orbit in 1957 - I’m just going back to the original source material. https://t.co/9PkTzs53t8 — James Gunn (@JamesGunn) July 24, 2022

Sin embargo, no todas las opciones de casting de 'Guardianes de la Galaxia Vol.3' de Gunn han resultado en una reacción violenta de los fans. En particular, la interpretación de Will Poulter de Adam Warlock ha sido bien recibida, a pesar de haber presionado previamente a Gunn para elegir a un actor de más alto perfil para el papel. Gunn dijo recientemente

"La gente decía: 'Oh, Tom Cruise debería ser Adam Warlock. Quería a alguien que fuera joven, y quería a la persona que tuviera habilidades dramáticas y cómicas, no solo para esta película sino para lo que Marvel usará a Adam Warlock en el futuro".