"Me llama la atención el drama de la gente corriente que se ve obligada a convertirse en bestias". Kim Yong-Hoon ('Nido de víboras')

Ha sido una de las últimas sorpresas. El magnético thriller 'Nido de víboras' nos devuelve la fe en el género con la vieja escuela como referencia. Aprovechando la promoción de la distribuidora, hemos podido charlar con su director, Kim Yong-Hoon.

El último thriller

Casi como un regreso a la nueva ola de finales de los 90, 'Nido de víboras' es un vibrante y divertido ejercicio de suspense lleno de mala uva y personajes a los que más te vale no coger mucho cariño.

Kiko Vega (KV): Siempre he pensado que adaptar una novela era una estupenda manera de empezar a dirigir películas, ¿cómo llegas al trabajo de Keisuke Sone?

Kim Yong-Hoon (KYH): Lo leí por primera vez porque el título me llamó la atención en una librería. Lo terminé en un día y quise convertirlo en una película. Elegí esta novela porque me llamó la atención el drama de la gente corriente que se ve obligada a arrinconarse hasta convertirse en bestias y por el acercamiento a la estructura no lineal de la trama múltiple.

KV: Es una película en la que no hay buenos ni malos: solo gente. ¿Eres pesimista o crees que la gente puede ser buena?

KYH: Me gustan los personajes que se encuentran en la frontera entre el bien y el mal. En lugar de clasificar a los humanos en buenos y malos, trato de centrarme en las consecuencias que se derivan de las decisiones que deben tomar.

KV: Me gusta mucho cuando una película tiene look de película grande y se divide en episodios. ¿cosa de la adaptación, tuya o el subconsciente ahora que vivimos rodeados se series?

KYH: Cuando se produjo esta película, las series aún no eran tan populares como las películas. Personalmente, me gustan las historias de múltiples tramas y las historias que tienen narraciones y estructuras interesantes.

KV: Es una película coral, llena de personajes y tramas que se cruzan, en ese sentido es una película muy 90s, muy post-Tarantino. ¿Es la hora del revival de esa década?

KYH: Me gustan las historias estructuradas no lineales de Tarantino y cuando elegí esta novela, esta historia, creo que mi gusto personal jugó un papel importante. No diría que soñé con el resurgimiento de esa década, simplemente elegí un tipo de narración que realmente amo.

KV: Se agradece mucho el tono de la película, nunca ligero pero tampoco solemne. ¿Se está perdiendo un poco el espíritu lúdico de los thrillers?

KYH: Me gusta el humor negro. El humor que llega en situaciones tensas me parece el más entretenido, es el que más me gusta.

KV: Tras el reconocimiento de Bong Joon-ho, ¿habéis notado una mejor recepción ante el nuevo thriller del país?

KYH: No estoy seguro, no creo que estemos ante un nuevo thriller como tal. A mí me gusta ese humor y cómo encaja en el género.

KV: Me gusta mucho la puesta en escena y la banda sonora, cómo trabajasteis la planificación y las localizaciones.

KYH: Hablé con el director musical sobre la fabricación y uso de diferentes instrumentos y estilos para cada personaje. Por ejemplo, decidimos hacer vals para Yeon-hee, instrumentos de percusión para Joong-man, guitarra para Tae-young o instrumentos de cuerda para Mi-ran.

'Nido de víboras' está en salas desde el pasado 3 de diciembre.