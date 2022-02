Muere Douglas Trumbull: el legendario director y pionero de los efectos especiales nos deja a los 79 años

Verdadera leyenda de los efectos especiales, Douglas Trumbull ha fallecido hoy a los 79 años. Entre sus "milagros" se encuentran hitos de la ciencia ficción del calibre de '2001: Una odisea del espacio', 'Blade Runner', 'Encuentros en la tercera fase' o 'Star Trek, la película'.

Abracadabra

Nacido el 8 de abril de 1942 en Los Ángeles de familia artista, hereda el legado de su padre, Donald Trumbull, brillante ingeniero mecánico que participó en los efectos visuales de verdaderos referentes cinematográficos como 'El mago de Oz' o 'La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza'.

En 1964 participa en el cortometraje narrado por Rod Serling 'To the Moon and Beyond', un proyecto que ofrecía un viaje desde la Tierra hasta más allá del universo realizado para la Feria Internacional de Nueva York de 1964, donde llamó la atención de Stanley Kubrick, que lo contrata para dirigir los efectos especiales de su película espacial. Entre las técnicas que desarrolla para la película, Trumbull utiliza el Slit-scan para obtener las partes más psicodélicas de la película.

Tras su trabajo en otro clásico (de menor escala), 'La amenaza de Andrómeda', Trumbull salta a la dirección con la querida 'Naves misteriosas', una aventura de ciencia ficción hippy donde también presentaba auténticas virguerías visuales, pero que en este caso casi nadie quiso ver. Tardaría más de una década en volver a la dirección para otro culto inmediato, la muy loca y estimulante 'Proyecto Brainstorm', una gema a redescubrir protagonizada por Christopher Walken y Natalie Wood.

Para ella se sacó de la manga el proceso Showscan, un sistema que mejoraba significativamente la nitidez y el brillo de la imagen, aumentando drásticamente la sensación de realidad y profundidad. Por desgracia, la película quedó "maldita" por la muerte de Wood y tuvo poco éxito en los cines.

Pero el verdadero impacto de Trumbull fue en el campo de los efectos visuales, donde encadenó tres clásicos de manera consecutiva. 'Encuentros en la tercera fase', la obra maestra de Steven Spielberg; 'Star Trek, la película', de nuevo con Robert Wise y 'Blade Runner', de Ridley Scott. En cinco años revolucionó por segunda vez el campo de los efectos visuales.

Después centraría su carrera en cortometrajes para atracciones, aunque volvería al trabajo "serio" con 'El árbol de la vida', la película de Terrence Malick de 2011 y por última vez con 'El hombre que mató a Hitler y después a Bigfoot', película de Robert D. Krzykowski que también produjo. La historia del cine pierde a uno de los pilares mágicos sobre los que se sostuvo el fantástico.