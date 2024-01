Muere Ventura Pons, una de las piezas clave de la historia del cine catalán y precursor de la representación LGTB en España

En 1978, 'Ocaña, retrato intermitente' supuso un bombazo en el cine patrio: la llegada, tras pasar por el teatro, de un talento arrollador que no paró de trabajar durante las últimas tres décadas, dejándonos hitos de la cinematografía española (y catalana) como 'Amigo/Amado', 'Morir (o no)' y 'Anita no pierde el tren'. Ventura Pons era, ante todo, un artista con voz propia, diferenciado del resto y al margen de modas y tendencias artificiales. Ayer, a los 78 años, falleció en su Barcelona natal dejando tras de sí el reconocimiento por su labor en el cine catalán y como pionero en la realización de películas LGTB.

Descansa en paz, Ventura

Ventura Pons fue nominado al Goya hasta en cuatro ocasiones (por los guiones de 'El porqué de las cosas', 'Actrices', 'Barcelona (Un mapa)' y 'Anita no pierde el tren'), convirtiéndose en uno de los directores y guionistas más importantes del cine catalán. A lo largo de su amplia carrera fue incluso vicepresidente de la Academia de Cine durante cuatro años, como el segundo de Aitana Sánchez-Gijón.

Ya en su debut empezó compitiendo en Cannes, dejando claro que no se conformaba con ser un secundario por mucho que sus películas no siempre gozaran del favor del público mainstream. Participó cinco veces en la Berlinale, ganó un Ondas, un Gaudí y la Medalla de Oro a las Bellas Artes: Pons era, sin duda, una pieza clave para entender no solo el cine realizado en Cataluña, sino el mundillo cultural de la Ciudad Condal.

Su última película fue de 2019, 'Be Happy!', un musical rodado en inglés. Porque lo último que quería era anquilosarse en un tipo de cine en lugar de experimentar, probar, conjeturar y hacer realidad sus historias dejando una huella imborrable en la historia del cine patrio. Ahora, Pons nos ha dejado por culpa de un accidente casero y ha dejado tras de sí un reguero de lágrimas y de reconocimientos.

