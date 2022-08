"Es un multiverso". El showrunner de 'Pequeñas Mentirosas: Pecado Original' confirma que comparte universo con otra popular serie

Por si no bastara con Marvel y DC, otra serie de éxito se ha unido a la moda de los universos compartidos. Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner de 'Pequeñas Mentirosas: Pecado Original', ha confirmado que comparte universo con otra de sus series: ni más ni menos que 'Riverdale'.

Aviso de spoilers de los últimos episodios de 'Pequeñas Mentirosas: Pecado Original'

'Pequeñas Mentirosas: Pecado Original' es el cuarto spin-off de 'Pequeñas Mentirosas', tras 'Ravenswood', 'Perfeccionistas' y la webserie 'Pretty Dirty Secrets'. La existosa serie de Freeform (lo que en su momento fue ABC Family), creada por I. Marlene King adapta la saga de libros de Sara Shepard y contaba ya con su propio universo.

Esta nueva serie venía de la mano de Roberto Aguirre-Sacasa, creador de la exitosa 'Riverdale' en The CW y de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' en Netflix. Estas dos series comenzaron el "Archieverso" (esperable, teniendo en cuenta que el personaje de Sabrina nació en los 'Archie Comics' que adapta 'Riverdale') a pesar de no ser de una misma cadena que, desde entonces, ha ido creciendo.

La duda de si 'Pequeñas Mentirosas: Pecado Original' y 'Riverdale' compartían universo surgió a raíz del último episodio emitido de 'Pecado Original', en el que las protagonistas interrogan a Eddie Lamb (personaje de la anterior serie, interpretado por otro actor) y este les cuenta que varios pacientes del sanatorio de Radley en Rosewood fueron enviados a las Hermanas de la Misericordia Silenciosa en Riverdale.

Aguirre-Sacasa confirmó que ambas series suceden en un mismo universo:

Supongo que sí. Sencillamente, incluimos esa línea de diálogo. En un principio, asumí que no nos permitirían hacer una referencia a 'Riverdale' por estar en otro universo, pero al final la dejamos. Así que sí, podríamos decir que existen en el mismo universo.

De momento, es solo un easter-egg y no se plantean ningún crossover real pero el showrunner asegura que le encantaría:

Alex (Aiono), que interpreta a Shawn, está obsesionado con la rivalidad entre los Steppenwolfs de Millwood y los Bulldogs de Riverdale. A mí me encantaría ver un partido de fútbol entre ambos. No obstante, ¿quién sabe? Si hubiéramos presionado, no sé hasta qué punto nos hubieran permitido fusionar los universos. Sería genial, eso seguro.