"Es un musical realmente malo". Paul Schrader carga frontalmente contra 'Joker: Folie á deux', Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Si a inicios de año nos hubieran dicho que 'Joker: Folie á deux' no solo iba a ser uno de los grandes fracasos de taquilla de la temporada, sino que, además, los propios fans de la primera parte iban a renegar de ella, no les hubiéramos creído. Sin embargo, el mundo del cine a veces tiene guardadas sorpresas como esta, y cada día nos llegan más detalles enmarcando y dando contexto al inesperado topetazo de la secuela de DC. ¿La parte buena? Seguro que ya nadie está presionando a Todd Phillips para terminar la trilogía.

Jo, ker mal

El que seguro que no vuelve a ver un minuto de la franquicia es Paul Schrader, que le ha contado a la revista Interview que no aguantó dentro de la sala: "Vi como diez o quince minutos, me marché, compré algo, volví, vi otros diez minutos. Ya tuve suficiente". Es más: el guionista de 'Taxi Driver', 'Toro salvaje' y director de 'El maestro jardinero' o 'El reverendo' acaba llamándola "un musical realmente malo".

No me gusta ninguna de esas personas. No me gustan como actores. No me gustan como personajes. No me gusta nada de la película. Quiero decir, es gente que, si vinieran a tu casa, te harían marchar por la puerta trasera.

Además, aprovechó para aclarar que no es que su odio a 'Joker 2' le vaya a llevar, ni lejanamente, a hacer una película Marvel: "Lo más cerca que he estado, y me di cuenta de que no era para mí, era cuando intenté hacer la precuela de 'El Exorcista' con Stellan Skarsgard. Se supone que iba a ser una película comercial de gran presupuesto y no lo tuve fácil". Paul Schrader, genio y figura.

En Espinof | Es una de las películas más demoledoras del último año y ya se puede ver en streaming. El guionista de 'Taxi Driver' nos ofrece el último capítulo de su particular saga sobre la redención

En Espinof | Las mejores películas de 2024