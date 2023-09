Fue uno de los mayores fracasos de Martin Scorsese y el director cree que Disney tuvo la culpa: "No apoyaron la película"

De sobra son conocidos los problemas que acarreó la película de 'Kundun' cuando quisieron estrenarla en China. No obstante, la película de Martin Scorsese no solo fue vetada en el gigante asiático, sino que Disney garantizó su fracaso en taquilla para quitársela de encima lo antes posible.

Una muerte silenciosa

Martin Scorsese se convirtió en un indeseable en el mercado chino cuando Disney intentó estrenar allí 'Kundun'. La película se basaba en la historia real del decimocuarto Dalai Lama, una figura separatista y conflictiva para el gobierno de China ya que cargó duramente contra su represión.

Sin embargo, la película se encontró con muchos más problemas aparte de la censura. China vetó todas las producciones de Disney a partir de entonces y, tiempo después, tuvo que ir Michael Eisner (CEO de la compañía) a pedir disculpas y tranquilizar al mercado chino.

A dos meses del estreno, Disney ya no podía dar marcha atrás pero Eisner les garantizó que la película tendría "una muerte silenciosa" y que no la promocionarían. Con un presupuesto de 28 millones de dólares, 'Kundun' tuvo que resignarse a un estreno muy limitado que apenas cosechó 5,7 millones en taquilla.

No es de extrañar, puesto que Disney quería desembarazarse de la película lo antes posible. El día de su estreno, 'Kundun' únicamente se proyectó en dos salas en todo Norteamérica. Pese a que luego se extendió a 400, fue una distribución realmente pobre y abocó la película al fracaso.

En una entrevista para BBC, Scorsese confirmó que la compañía no quiso respaldar la cinta: "Desafortunadamente, creo que nunca apoyaron la película... El mercado que representa China es enorme, no solo para Disney sino para cualquier empresa del mundo".

En España, 'Kundun' está disponible para ver gratis en streaming a través de la plataforma de Tivify.

