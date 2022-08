"No hizo nada para merecerlo". El creador de 'Breaking Bad' defiende a Skyler de los haters frente al idolatrado Walter White

A pesar de que ya hace casi 10 años que concluyó 'Breaking Bad', hay ciertas cuestiones a las Vince Gilligan sigue dando vueltas. Concretamente, el odio desproporcionado que recibió Skyler en comparación a la idolatría hacia Walter quien, confiesa, cada vez le cae peor.

'Breaking Bad' se emitió entre 2008 y 2013 pero dejó una clara huella en el imaginario seriéfilo colectivo. Años después, su creador todavía sigue reflexionando sobre muchos aspectos de la celebrada serie, en especial sobre la cantidad de insultos que recibió injustamente el personaje de Anna Gunn.

Ya en su momento, a Gilligan le costó entender el odio visceral a Skyler y, con el paso del tiempo, todavía le parece más incomprensible en relación al furor causado por Walter White:

Cuando la serie comenzó a emitirse, Skyler no gustaba nada. Creo que esto siempre le preocupó a Anna Gunn. Confieso que es algo que también me inquietó porque el personaje de Skyler no hizo nada para merecerlo. Y, definitivamente, Anna no hizo nada para merecerlo. Lo interpretó maravillosamente.