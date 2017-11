Paul Thomas Anderson revela los primeros detalles de 'Phantom Thread': "No es una historia de amor al uso"

Como es lógico al tener en consideración la retahila de obras maestras que ha ido confeccionando cada vez que se ha puesto detrás de una cámara, vislumbrar un nuevo trabajo del realizador Paul Thomas Anderson en el horizonte genera en la comunidad cinéfila unas expectativas descomunales, que ni tan siquiera un tráiler en condiciones es capaz de calmar.

Tras recibir el primer avance de 'Phantom Thread' a finales del pasado mes de octubre, el director ha roto su silencio sobre el que será su reencuentro con el genio de la interpretación Daniel Day-Lewis diez años después de la gloriosa 'Pozos de ambición'. Entre otras cosas, Anderson ha hablado sobre el proceso de escritura del filme, del que ha dicho que "no es una historia de amor al uso", y ha revelado su principal fuente de inspiración a la hora de crear al modisto Reynolds Woodcock, personaje principal de la cinta.

"Por norma general no tenía mucho conocimiento o interés en el mundo de la moda hasta que empecé a conocer pequeños detalles sobre un hombre llamado Cristóbal Balenciaga. Llevó una vida monacal, completamente consumida por su trabajo, en ocasiones a expensas de otras cosas en su vida. Nuestros personajes se convierten en algo muy diferente. Nuestra historia se centra en qué haría que un personaje como este cambiase su modo de vida. Generalmente, es el amor lo que lo consigue."

Junto al diseñador vasco, Anderson ha reconocido haberse basado en la novela 'Rebecca' de Daphne du Maurier, adaptada a la gran pantalla por Alfred Hitchcock en 1940, para dar forma y tono a la historia de 'Phantom Thread', en la que el suspense será una pieza fundamental.

"No es una historia de amor al uso. Es más peculiar, por supuesto. Muchos directores han intentado hacer 'Rebecca' y han fallado Probablemente soy el siguiente en hacerlo, pero esta es una historia diferente. Soy un gran aficionado a esas grandes películas románticas góticas al estilo de los grandes maestros. Lo que me gusta de ese tipo de historias de amor es que son muy intrigantes. Una buena cucharada de suspense con una historia de amor es una gran combinación".

En cuanto a la escritura del libreto, su autor reconoce no haber afrontado solo la tarea, habiendo trabajado codo con codo con Daniel Day-Lewis para moldear tanto a su personaje como la trama del largo.

"El proceso de escritura lo hicimos entre los dos juntos, honestamente. Le iba proponiendo cosas mientras yo escribía. En lugar de irme y escribir un guión para intentar impresionarle, estaba colaborando con él a cada paso que daba, lo cual fue muy útil a la hora de dar forma a la historia y sus personajes. Pero también fue increíblemente práctico en cuanto al tiempo se refiere, porque le dio tiempo de aprender lo que necesitase para interpretar a un modisto. No hubiese sido práctico escribir un guión solo en mi habitación para después dárselo y decirle, 'oh, ahora tenemos que empezar a trabajar.' Hubiese sido una locura."

Estas declaraciones llegan después de la controversia generada en torno al crédito de director de fotografía de la película, atribuido por muchos medios al propio Paul Thomas Anderson. El autor, que lleva años con la idea en mente de realizar un proyecto siendo su propio DOP, se ha negado en rotundo a aceptar el reconocimiento, explicando el proceso detrás de la dirección de fotografía de 'Phantom Thread' en una entrevista para Indiewire.

"Sería hipócrita y equivocado decir que yo he sido el director de fotografía del filme. La situación fue que yo trabajé con un grupo de personas en mis últimos largometrajes y en pequeños proyectos paralelos, básicamente en Inglaterra. Fuimos capaces de arreglárnoslas para trabajar sin un director de fotografía oficial. La gente con la que suelo trabajar no estaba disponible, así que se dio una situación en la que colaboramos como un equipo. Se cómo encuadrar la cámara en la buena dirección y se unas cuantas cosas, pero no soy director de fotografía."