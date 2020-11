"Es una pérdida de tiempo". Chris Columbus cree que Disney no debería hacer el reboot de 'Solo en casa'

"Creo firmemente que no se pueden rehacer películas que hayan tenido la longevidad de 'Solo en casa'". Desde luego, razón no le falta a Chris Columbus, director de las dos aventuras que catapultaron a Macaulay Culkin en la divertida película escrita por John Hughes. Dios, cualquier tiempo pasado fue mucho mejor.

No toques, por qué tocas

Desde el momento en que Disney adquirió Fox sabíamos que llegaría el momento en que se pondrían a reinventar, reiniciar, rehacer y retocar hasta la última producción intocable. La exitosa e imperecedera película recaudó casi 500 millones de dólares en todo el mundo y ahora la responsabilidad recaerá en Dan Mazer, colaborador de Sacha Baron Cohen y realizador de 'Dirty Grandpa' que contará con Archie Yates, Rob Delaney y Ellie Kemper en los papeles principales.

En una entrevista reciente, Columbus criticaba la idea de reiniciar querida película. El director reveló que nadie en Disney+ se puso en contacto con él para poner en marcha una nueva franquicia para la plataforma.

"Es una pérdida de tiempo en lo que a mí respecta. ¿Cuál es la razón? Creo firmemente que no se pueden rehacer películas que hayan tenido la longevidad de 'Solo en casa'. Simplemente no va a suceder. Entonces, ¿por qué hacerlo? Es como hacer una versión pintada por números de una película animada de Disney, una versión "real" de eso. ¿Por qué? Ya se ha hecho. Haz otra cosa. Incluso si fracasas miserablemente, al menos has hecho algo original".

Antes de la fusión Fox se encontraba desarrollando su propia reinvención de la película con "Stoned Alone', donde Ryan Reynolds sería un fumeta adulto que se ve a sí mismo defendiéndose de unos ladrones mientras está solo durante las vacaciones y fumado hasta las cejas. "Sólo Dios sabe qué será de eso", añade Columbus. "¿Una versión fumeta de 'Solo en casa'? Mira, diviértete. La vida es corta".