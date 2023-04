El director de 'Posesión infernal: El despertar' explica el cameo de Bruce Campbell en la última película de la saga Evil Dead: "Sé que suena críptico pero debe ser así"

No cabe duda de que 'Posesión infernal: El despertar' es una de las grandes sorpresas de este curso cinematográfico 2023 que aún no ha llegado a su ecuador. La nueva entrega de la saga iniciada por Sam Raimi en 1981 no sólo ha resultado ser un largometraje de terror muy solvente, divertidísimo y salvaje como él solo; también ha dado el campanazo en la taquilla internacional con más de 40 millones de dólares recaudados en todo el mundo durante su primer fin de semana.

Pero hoy no estamos aquí para hablar sobre cifras —por mucho que me guste—, sino para hablar sobre la aproximación de su director Lee Cronin al universo de los Deadites y sobre un cameo muy esperado que, tal vez, se te pudo escapar durante la proyección entre tensión, litros de sangre y algún que otro susto puntual. Ojo, que a partir de aquí habrá pequeños spoilers.

Groovy!

Si algo hace funcionar tan bien a 'El despertar' es el modo en que funciona como una película de 'Posesión infernal', con todas sus señas de identidad y lugares comunes, mientras, al mismo tiempo, juega a su propio juego desmarcándose de la eterna figura de Ash. Cronin, durante una entrevista con Insider, ha celebrado esto y la buena aceptación del público a su fórmula.

"Dejaron muy claro que no querían una historia con Ash, y no es que yo no quisiera una historia con Ash, pero quería contar mi propia historia. Creo que es algo de lo que estoy muy orgulloso, de que la gente esté disfrutando de esto como una película de 'Posesión Infernal', pero también disfrutándola como algo único de muchas maneras".

Pero ojo, porque el hecho de que el bueno de Ash no haya hecho acto de presencia físicamente en la cinta no quiere decir que no haya tenido su momento estelar. Y es que Cronin ha confirmado que en 'El despertar' hay un cameo de Bruce Campbell en el que, muy probablemente, esté dando vida —o voz— una vez más al protagonista de la trilogía original.

Susodicho cameo puede escucharse durante la escena en la que Beth escucha los vinilos que dan instrucciones precisas para acabar con los Deadites, y el cineasta ha hablado así sobre la posibilidad de que el tutor no sea otro que el héroe de la motosierra.

"Hay un cameo de Bruce Campbell y, potencialmente, ese cameo es en realidad Ash Williams. Piensa en cómo funciona el tiempo para Ash como personaje, y esa voz que se escucha está grabada en algo hace cien años. Y el hecho de que su frase en concreto sea una advertencia, deja entrever a alguien que sabe más que los demás... Sé que suena muy críptico, pero se supone que debe ser así".

Los eventos de 'Terroríficamente muertos' y 'El ejército de las tinieblas' dejan claro que el tiempo no funciona para Ash igual que para el resto de los mortales, lo cual hace perfectamente viable que la voz de los vinilos sea la suya. Ahora bien, ¿se supone que debe ser críptico? ¿Significa esto que existen planes futuros para continuar extendiendo la saga? ¿Se dará una mirada al pasado para ver qué ocurrió con Ash? Sólo queda armarse de paciencia, pero algo me dice que el éxito de 'Posesión infernal: El despertar' nos va a dar Deadites para rato.

