Stephen King empezó una historia increíble sobre un baño de mujeres maldito. Nunca pudo terminarla por un motivo totalmente lógico

Recuerdo muy intensamente una conversación entre Stephen King y George RR Martin en la que el primero comentaba que veía lo de escribir no como un esperar a las musas, sino como un trabajo: ocho horas al día picando tecla... y si nada de lo que has escrito merece la pena, pues otra vez será. Y se nota, porque a sus 77 años sigue siendo uno de los autores más prolíficos, que solo en los últimos cuatro años ha sacado seis novelas, un recopilatorio de historias cortas, el guion de una miniserie ('La historia de Lisey') y supervisar todas las adaptaciones que se han hecho de su obra (la última, la próxima 'The Monkey'). Casi nada.

Aquí tú eres el king

Uno puede creer que Stephen King podría venderte hasta su lista de la compra, pero lo cierto es que hay una historia maravillosa que tiene especialmente clavada porque, pese a tenerla en la cabeza, jamás la pudo terminar, dejándola eternamente inconclusa, tal y como le contó a Conan O'Brien en 1995.

Tuve una idea una vez sobre una historia ambientada en un baño de señoras en el aeropuerto de Stapleton (en Denver, Colorado). La historia trata sobre un tío y su mujer que están yendo al avión cuando ella dice "Cariño, tengo que ir al baño". Él responde "Vale, pero recuerda, en cinco minutos tenemos que estar en la puerta". Y ella no sale. El tío solo espera de brazos cruzados, porque todos los tíos hemos estado en esa posición alguna vez. Es el único sitio al que ni Superman puede entrar, ¿no?

Al final, aparece otro tío, su mujer entra y ya hay dos esperando. Uno de ellos dice "Voy a llegar tarde". Pronto hay un tercer tío, y un cuarto, hasta que finalmente uno de ellos dice "Ya está bien, voy a entrar a por ella". Entra, la puerta se cierra, y escuchan gritos desde dentro. Así que van a llamar a seguridad, y entran, pero no salen. Así que pronto tienen a la milicia estatal, al FBI, al gobernador, al ejército...

¿Te estás preguntando cómo continúa la historia? Bueno, pues estás en el mismo punto que Stephen King, que no la terminó por el motivo más sencillo posible: "Nunca se me ocurrió qué demonios estaba pasando ahí, así que...". Lo cierto es que, más allá del chiste, sí que hay varios relatos y novelas de King (algunos inacabados) que no conoceremos porque se mantendrán sin publicar. De hecho, solo podremos leer sus manuscritos si pedimos permiso a la Universidad de Maine para entrar en la biblioteca Raymond H. Fogler, donde tienen los manuscritos bien escondidos. Otra cosa es que... podamos salir.

