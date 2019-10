'The New Country': Alex Proyas nos cuenta los primeros detalles sobre su próxima película

Ya han pasado tres años desde que Alex Proyas nos perforase las retinas con esa horterada titulada 'Dioses de Egipto', que estrenó después de un hiato de siete años sin ponerse tras las cámaras —su último trabajo fue 'Señales del futuro', de 2009—. Por suerte para sus incondicionales, el egipcio tiene un nuevo y misterioso proyecto en marcha titulado 'The New Country', del que hemos conocido nuevos detalles durante una entrevista en el marco de la séptima edición del Festival Nocturna que podréis leer en breve en su totalidad.

El año pasado, Proyas adelantó que 'The New Country' sería una ópera rock de ciencia ficción, y calificó el largometraje como "la cosa más rara que he hecho". Ahora, tras nuestro encuentro, en el que también comentamos el resto de su filmografía, el realizador nos ha contado en exclusiva que su próxima película se alineará en cuanto a tono con la que, probablemente, sea su gran obra hasta la fecha: 'Dark City'.

"Tenía un estado mental muy concreto y distinto cuando rodé 'Dark City'. Era mucho más joven, no tenía familia. Entonces me podía poner en un estado mental muy peculiar y dejarme inspirar mucho por mis sueños; 'Dark City' está muy influenciada por una serie de sueños que tuve entonces. Así que estoy intentando ponerme en ese estado mental para 'The New Country'."

Una travesía a través del desierto en unos años 80 irreconocibles

Además del modo de aproximarse al proceso de escritura de 'The New Country', Proyas nos ha hablado —de un modo un tanto críptico— sobre la ambientación e imaginería del enigmático filme.

"Se ambienta en 1982, pero un 1982 muy raro, uno que probablemente no reconocerías. Y el viaje sucede cruzando un desierto, así que gran parte de la película ocurre en un desierto. La historia empieza en unas viviendas sociales, en un ambiente muy sórdido y oscuro. Y de ahí, al desierto. Hay un grupo, los malos de la historia, que controlan... Sabes, la consciencia es esta serpiente que se muerde la cola; de eso se da cuenta este hombre que vive el viaje. Pero los malos intentan que esto no ocurra; quieren cortarle la cabeza a esta serpiente."

Por el momento, pocos detalles más se conocen sobre una 'The New Country' cuya única plataforma promocional es una página de Facebook en la que se va publicando contenido periódicamente en forma de escuetas pistas.