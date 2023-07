La versión definitiva de 'Blade Runner': Ridley Scott explica por qué este es el montaje que debes ver de la aclamada película de ciencia ficción con Harrison Ford

Ridley Scott vuelve a estar en la boca de todos gracias al lanzamiento del impresionante tráiler de 'Napoleón' y al inicio del rodaje de 'Gladiator 2', pero a lo largo de su carrera hay infinidad de títulos que deberían ocupan un lugar privilegiado en la historia del cine -hasta la NASA la alabó pese a no incluirla en su lista del mejor cine realista de ciencia ficción-. Quizá el más aclamado de todos sea 'Blade Runner', pero cualquiera que quiera acercarse ahora por primera vez a esta aclamada película tendría tendrá muy pronto qué resolver una gran duda: qué montaje ver de todos los que existen.

Hace unos años publicamos ya un artículo repasando todas las versiones existentes con motivo del estreno de 'Blade Runner 2049', pero nunca está de más saber por qué el propio Scott considera que el Final Cut es el montaje que cualquier amante del séptimo arte debería ver de esta película. Y es que es cierto que existe un Director's Cut de 1992 que a priori podría sonar como la mejor opción, pero el propio cineasta explicaba lo siguiente en Wired:

La versión del director eliminó la voz en off y ese final absurdo y añadió la ensoñación del unicornio, pero el disco no se veía tan bien. Y debería ser así, porque 'Blade Runner' era formidable en su momento y lo sigue siendo ahora. Mucha gente no se da cuenta de si está viendo algo técnicamente bonito o no, pero para mí es importante. Eso siempre ha impedido que la versión del director fuera la definitiva. Creo que ahora es definitiva porque he hecho todos los retoques y he arreglado una o dos de las áreas visuales que no podíamos hacer bien en aquel momento porque no teníamos la tecnología.

A eso conviene añadir que el Director's Cut contó con la aprobación de Scott, pero él no se encargó personalmente del mismo. Ocupado con otros proyectos -estrenó 'Thelma & Louise' en 1991 y '1492: La conquista del paraíso' apenas un año después-, fue Michael Arick quien se encargó de plasmar la visión de Scott, introduciendo así varios cambios con respecto al montaje que se había estrenado en cines 10 años antes.

"Es mi versión preferida"

Sin embargo, Scott tenía la espinita clavada de no haber podido hacerlo todo a su gusto, por lo que no dudó cuando le surgió la oportunidad de hacerlo ya en pleno siglo XXI. La película ya era aclamada de forma universal entonces y el cineasta contó con la ventaja de poder hacer una restauración a la altura para escenas que no habían podido usarse en el Director's Cut por su mala calidad por aquel entonces. Algunas de ellas ya se habían visto en el montaje internacional estrenado en 1982, pero, por ejemplo, el sueño con el unicornio nunca se había visto íntegro hasta entonces.

Al final, la clave estuvo en esos pequeños añadidos y al hecho de tener un acabado técnico a la altura de lo que Scott había intentado conseguir ya en el momento de su llegada a los cines. El propio cineasta comentó lo siguiente con motivo del estreno del Final Cut en cines IMAX:

Esta es mi versión preferida de la película. Ha sido completamente restaurada desde el negativo original, sometido a un alucinante a un proceso digital en 4k que ha dado como resultado en una imagen fenomenal. Supervisé y aprobé personalmente la transferencia y también la nueva mezcla de sonido a partir de los seis elementos de la pista original. También he hecho algunos retoques y mejoras a lo largo de la película. De entre todas las versiones de 'Blade Runner', es mi favorita y espero que estéis de acuerdo.

