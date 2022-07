El final de 'Blade Runner' no es la única razón por la que Harrison Ford odiaba el clásico de ciencia ficción

Harrison Ford nos ha dado varios de los personajes más icónicos del cine entre Han Solo, Indiana Jones... y su memorable Rick Deckard en la 'Blade Runner' original y en 'Blade Runner 2049', claro.

A pesar de que la película de Ridley Scott no funcionó demasiado bien en su estreno, con los años se ha convertido en una auténtica joya de culto adorada por los fans del género de ciencia ficción. Entre las diferentes versiones y cortes de la cinta y las polémicas alrededor de qué edición es la buena, Harrison Ford tenía varias cosas muy claras en su día sobre 'Blade Runner', empezando por el final feliz y siguiendo con que las voces en off no le pegaban ni con cola.

Ni voces en off, ni gaitas

Antes de estrenarse, 'Blade Runner' iba a tener una edición un poco diferente, pero las proyecciones de prueba dejaron a los espectadores un tanto confusos con la trama. Al final la solución más fácil fue incluir la voz en off de Deckard para ir explicando ciertos momentos, lo que también resultaba un buen guiño a las películas clásicas de cine noir. Con el tiempo, el actor ha ido cambiando de opinión, pero en su momento a Ford la decisión no le hizo ninguna gracia pero tuvo que entrar al ruedo por obligación.

"Estaba obligado por contrato a hacer la narración. Cuando accedí a hacer la película, le dije a Ridley [Scott] que había demasiada información para el público en la narración", explicó Ford en una entrevista con Playboy en 2002.

"Le dije... Vamos a quitarlo y ponerlo en escenas para que el público tenga esta información de manera natural, sin que se lo tengamos que decir", continuó el actor. "Y le pareció buena idea, así que nos sentamos en la mesa de la cocina y lo cambiamos. Y cuando se hizo, el estudio dijo que nadie entendía esta puta película y que teníamos que crear una narrativa".

El tema con las voces en off casi era un desastre buscando turno desde el principio, ya que Ford grabó sus líneas antes incluso de ver el guión completo, por lo que pensó que eran una prueba y que no se iban a utilizar en la cinta porque no se sentían como "una parte orgánica de la película". No solo eso, si no que según explica el actor, apenas se le dejó darle su propio tono a las líneas y no sentía ninguna conexión con el material que estaba leyendo.

"¿Lo hice mal a propósito? No, las grabé lo mejor que podía dado que no tuve ninguna guía. Nunca pensé que las usarían, para nada traté de sabotearlas. Simplemente era una mala narración", dijo Ford sobre la grabación de su líneas. "No pude participar en ellas, así que simplemente las leí. No estuve nada contento ni con las decisiones que se tomaron ni con la calidad del material."

Otro de los cambios sobre el corte de 'Blade Runner' que más reventaron a Ford durante la producción fue la inclusión de un final feliz. Con las malas reacciones a las proyecciones de prueba, Scott decidió añadir una escena extra para dejar claro el futuro de Deckard y Rachael, pero a Ford tampoco le hizo gracia porque sentía que mostraba más de lo necesario y que chocaba con el resto de la película.