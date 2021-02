'Blade Runner 2049': Ryan Gosling y Harrison Ford lideran una secuela visualmente impresionante que no se atreve a volar libre

'Blade Runner' se ha convertido con el tiempo en una de las películas de ciencia ficción más aclamadas de todos los tiempos, pero en su momento fue una decepción en taquilla. De ahí que se tardase en valorar la idea de una secuela, al menos una de verdad y no una sucesora espiritual como 'Soldier', estrenada 16 años después de la cinta dirigida por Ridley Scott.

No fue hasta 2011 cuando el proyecto cogió fuerza, estando previsto que el propio Scott la dirigiera. El tiempo pasaba y nada se terminaba de concretar, por lo que el cineasta tuvo que abandonar para poder sacar adelante 'Alien: Covenant'. Finalmente se contrató al ascendente Denis Villeneuve para liderar una titánica superproducción que esta noche se emite en laSexta a partir de las 22:30.

Una ampliación demasiado respetuosa

Era de esperar que 'Blade Runner 2049' dependiera mucho de la mítica primera entrega, pero lo realmente importante estaba ver si acaba siendo poco más que un homenaje multimillonario o una película con voz propia que realmente aportase algo distintivo dentro de este universo. El gran problema de la cinta que nos ocupa es que está más cerca de lo primero que de lo segundo.

Ahí probablemente entre en escena el hecho de que Scott estuvo bastante implicado, llegando a introducir de forma no acreditada multitud de apuntes en el guion de 'Blade Runner 2049' para luego ser él mismo quien criticó que la película era demasiado larga. Curiosamente, yo no creo que ese sea su problema, porque la película te engancha rápidamente y no te suelta hasta que aparecen los títulos de crédito finales.

Lo que no me entusiasma tanto es que plantea ideas jugosas -a menudo asociadas al concepto de la búsqueda de la identidad- pero sin llegar nunca a explorarlas en profundidad. Ahí es como si existiera cierta indecisión a la hora de volar libre y no depender tanto de los lazos con 'Blade Runner'. Casi hasta parece que Villeneuve se limita a sí mismo para no equivocarse o molestar a cualquiera de los millones de fans de la primera entrega.

En lo visual sí que no hay que ponerle pega alguna, ya que sí, hay continuismo, pero no sumisión. Aquí se van alternando ideas, jugando a menudo con el contraste con lo que ha sucedido apenas minutos antes, sabiendo usar un impresionante despliegue de efectos visuales con una irreprochable fotografía a cargo de Roger Deakins.

En lo interpretativo, Ryan Gosling está de lo más convincente y Harrison Ford logra salvar la papeleta de recuperar a un personaje tan celebrado como Rick Deckard sin que se sienta como una decepción, pero también hay aspectos más cuestionables como el personaje encarnado por Jared Leto por su anecdótica presencia.

'Blade Runner 2049' fue un fracaso en taquilla, en buena medida por su abultado presupuesto de 150 millones de dólares -aunque algunas fuentes elevan esa cantidad hasta los 185-, ya que esa cifra hizo que los 259 millones de ingresos mundiales no reportasen beneficio alguno a Warner. El propio Villeneuve reconoció poco después de su estreno que no entendía por qué no había sido un éxito.