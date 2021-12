'West Side Story': Steven Spielberg aclara que no quiso subtítulos para los diálogos en español "por respeto" y por qué ha dirigido el remake

Se acercan las Navidades y, si la lucha contra la pandemia lo permite, hay varias películas preparadas para arrasar en taquilla. Una de ellas es el remake de 'West Side Story' dirigido por Steven Spielberg. El pasado 29 de noviembre se celebró en Nueva York la premiere del musical (estreno en cines el 10 de diciembre en EE.UU. y el 22 en España) y hubo un detalle que llamó la atención del público: no hay subtítulos en inglés para los diálogos hablados en español.

Con 'West Side Story', Spielberg cumple una promesa que se hizo a sí mismo

Tras conocer las primeras reacciones, Spielberg ha querido aclarar que fue su decisión no subtitular esas extractos y lo hizo pensando en la comunidad latina de su país. "Por una cuestión de respeto y por reconocer un contexto en el que se hablan los dos idiomas", según las declaraciones publicadas por la Agencia EFE. "Quiero que los espectadores angloparlantes e hispanoparlantes se congreguen en la sala y que durante la proyección se escuche la risa de grupos que entienden ciertas cosas en español", explicó el director.

Por su parte, Tony Kushner, guionista de esta moderna versión del clásico, añadió que al trabajar en los diálogos de 'West Side Story' se dio cuenta que "había ciertos temas y sentimientos que un hispanohablante expresaría en español y no en inglés". Esto es absolutamente lógico y aporta realismo a la película; siempre queda mal cuando en una producción de Estados Unidos se fuerza el diálogo en inglés entre personajes extranjeros que comparten nacionalidad. Sin embargo, no termino de entender el argumento de Spielberg...

Incluir actores latinos en el casting y dar la oportunidad de que se comuniquen en su lengua materna ya creo que retrata la realidad de esos personajes. No subtitular las palabras en español para el público que no lo entiende dificulta el acceso a la película de manera innecesaria, en mi opinión. Es como si aquí se dejasen tal cual los diálogos en inglés. ¿En la vida real no hay subtítulos? Hablamos de una película. Tampoco vamos cantando y bailando por la calle. En todo caso, lo importante es que la película está gustando mucho y recibiendo grandes elogios.

Por otro lado, Steven Spielberg ha revelado la razón por la que quiso dirigir esta nueva versión de 'West Side Story', convertido en el primer musical de su exitosa carrera. El cineasta afirma que se sintió "desafiado sobre cuál sería el musical adecuado para mí. Y nunca olvidaré mi infancia. Tenía 10 años cuando escuché por primera vez el album de West Side Story, y nunca se ha ido. He sido capaz de cumplir ese sueño y mantener la promesa que me hice a mí mismo: tienes que hacer West Side Story".