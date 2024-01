El arma secreta de Disney+ no era Marvel ni 'Star Wars', sino una saga que fracasó en el cine y ahora está siendo un exitazo como serie

En 2005, Rick Riordan creó una novela sobre un adolescente hijo de Poseidón que descubre que es un semidios... y no sabía que iba a volarlo todo por los aires. 'Percy Jackson y el ladrón del rayo' se convirtió en un exitazo inmediato que en 2010 sería llevado a cine con cierto éxito dirigida por Chris Columbus. Pero, mientras la saga de libros se iba desarrollando exitosamente a lo largo de siete novelas (la última saldrá este año), la versión audiovisual pasó al olvido después de solo dos entregas... hasta ahora.

Éxito y percyverancia

El estreno de la nueva serie en Disney+ basada en las novelas no solo ha recibido el éxito crítico, sino que, además, ha sido un sonoro exitazo con 26,2 millones de visionados del piloto en las primeras tres semanas. Además, cada uno de los cinco episodios estrenados (con el sexto lanzado ayer mismo) ha superado sin problemas la marca de los 10 millones en su primera semana, lo que ratifica el acierto de la plataforma.

Quedan solo dos capítulos para que acabe esta primera temporada, pero parece indudable que Disney va a seguir apoyando a la serie, que después de su trompicón cinematográfico ha encontrado su lugar en el audiovisual. No sin cierta polémica, claro -qué no tiene cierta polémica ahora-, en este caso por la raza de uno de sus personajes. Eso sí, ha quedado demostrado, como habitualmente, que se trataba tan solo de un boicot tan minoritario como gritón en Internet.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' se basa en la primera novela de la serie, y ha costado entre 12 y 15 millones de dólares por episodio, una cifra que, a tenor de los visionados indicados, ha conseguido recuperar. Puede que no sea 'The mandalorian' o 'Loki' pero se ha quedado muy cerca de sus números, algo sorprendente no siento una propiedad intelectual tan conocida. ¿Tenemos nueva franquicia audiovisual en ciernes?

