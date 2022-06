'Depredador': la escena que inspiró 'Predator: la presa' nunca llegó a aparecer realmente en la mítica película original

'Predator: la presa' (Prey, 2022), la nueva película de la franquicia 'Depredador' parece haber sido inspirada en uno de los momentos más memorables de la película de 1987 del director John McTiernan, el enfrentamiento del cazador alienígena con el rastreador nativo americano Billy Sole (Sonny Landham), cuando tratando de darle tiempo al resto de su equipo para escapar, Billy se queda atrás para enfrentarse al monstruo.

Más con menos

La lucha que va a tener lugar sobre un tronco de árbol caído que cuelga sobre un profundo barranco viene precedida por un ritual del nativo, que se quita el chaleco protector y se corta el pecho con su cuchillo, pero no termina bien para él, y solo escuchamos su grito desgarrador resonando en el aire mientras es asesinado fuera de la pantalla. Ahora, otra película de 'Depredador' parece reconocer el verdadero potencial de esta escena: un personaje nativo americano que se enfrenta cara a cara con una criatura de otro mundo, el escenario de 'La presa',

En una entrevista con Empire Magazine, el director Dan Trachtenberg, cuenta que sus padres no le dejaron ver la película pero se asombraba por cómo sus amigos describían la última batalla de Billy, aunque no se imaginaba que en realidad no se muestra en la película. Nunca sabemos cómo es exactamente la muerte de Billy y su versión imaginada de esta escena finalmente allanaría el camino a 'La presa' , como le contó a Empire:

"'Depredador' salió cuando estaba en tercer grado. No se me permitió verla, ¡y con razón! Pero estaba en la camioneta camino a un torneo de kárate con un grupo de estudiantes de sexto grado. Y me describieron toda la película, incluido cuando Billy, el explorador nativo americano (Sonny Landham), talla su propio pecho y lucha contra el depredador en una cascada. Y luego vi la película, ¡y esa escena no está realmente en el montaje! Pero eso siempre cautivó mi imaginación. Siempre quise ver esa película, ya sabes. Y eso también es parte de la génesis de ['La presa']".

"Esa fue mi idea inicial para Fox [antes de que Disney la comprara], la noción de lo genial que sería hacer una película que se centre en una historia de nativos americanos, hacer un western que no tenga vaqueros. Esa es una película que realmente no existe. Sorprendentemente, no existe. Y solo quería hacer una película que se contara principalmente visualmente y a través de la acción".

'La presa' tiene lugar en la Nación Comanche a principios del siglo XVIII, que enfrenta a una guerrero llamada Naru (Amber Midthunder) contra el primer Predator en llegar a la Tierra. Su desarrollo tuvo lugar bajo el nombre en clave 'Skulls', logrando camuflar la conexión del proyecto con las películas de 'Depredador' durante cuatro años. Finalmente estará disponible en streaming en Disney+ y Hulu a partir del 5 de agosto de 2022.