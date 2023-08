Disney anuncia un importante cambio de estrategia con 'Ahsoka' para que sus series de Star Wars vuelvan a ser grandes eventos televisivos

Disney acaba de anunciar un importante cambio de estrategia que en principio va a afectar a todas sus series de Star Wars de ahora en adelante. La primera gran afectada va a ser 'Ahsoka', ya que su estreno en Disney+ se ha adelantado unas horas, y ahora podrán disfrutar de ella en Estados Unidos a partir de la tarde/noche del martes 22 de agosto. Entonces podremos ver sus dos primeros episodios.

Un movimiento pensado para Estados Unidos

Eso se traduce que en España se estrenará a las 3 de la mañana en lugar de a las 9, por lo que es un movimiento que parece claramente pensado para alimentar la conversación sobre la serie en Estados Unidos durante su día de estreno. Y es que en la costa oeste se lanzará a las 18 de la tarde, mientras que en la costa este serán las 21 horas.

Es inevitable pensar que este movimiento intenta replicar un poco el prime time televisivo que muchos dejaron de lado tras el salto al streaming -el último caso en el que recuerdo que se hiciera algo parecido fue con 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'-. De funcionar bien, que no os extrañe que otras plataformas adopten la misma política, sea con sus títulos estrella o de forma generalizada. Que no nos olvidemos de que Disney+ ya sorprendió en su momento moviendo 'Loki' de los viernes al miércoles', y no es ya nada raro ver estrenos ese día de la semana.

Además, así Disney+ consigue adueñarse de las noches de los martes en lo referente a la prioridad en el consumo televisivo y, de paso, alimenta aún más la condición de evento del estreno de 'Ahsoka' esta próxima semana. Por ahora, las primeras impresiones de aquellos que ya han podido ver algunos episodios son bastante positivas, pero no nos olvidemos de que eso es lo que suele suceder siempre.

Por cierto, el resto de episodios de 'Ahsoka' se estrenarán a la misma hora hasta que llegue a su fin el 4 de octubre a las 3 de la mañana (hora española).

