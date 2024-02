'Pesadillas' será antología. La serie de terror de Disney+ tendrá temporada 2 con nuevos protagonistas y monstruos

Fue toda una grata sorpresa cuando se estrenó el pasado octubre y la audiencia ha debido responder lo suficientemente bien y desde Disney+ han anunciado la renovación de 'Pesadillas' (Goosebumps) tendrá temporada 2. De esta manera tendremos nuevas adaptaciones de las novelas juveniles de R. L. Stine.

Pero esta no es la única novedad, ya que al parecer la serie se va a convertir en una antología, con la segunda temporada presentando un nuevo grupo de protagonistas en un escenario completamente distinto. Eso no quiere decir que la historia no pueda tener relación con la primera entrega.

Temblad, hermanos, temblad

De esta manera, la temporada 2 de 'Pesadillas' estará protagonizada por dos hermanos adolescentes que descubren una amenaza en su casa, desencadenando una serie de acontecimientos que desenmarañan un misterio profundo y, de paso, se encuentran involucrados en la historia de la desaparición de cinco adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994.

No se aclara, eso sí, si estos cinco adolescentes son los cinco protagonistas de la temporada 1, encarnados por Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig y Will Price. Tampoco sabemos quiénes encarnarán a estos dos hermanos. Nicholas Stoller y Rob Letterman son los desarrolladores de la serie, con Hilary Winston ejerciendo de showrunner.

