Es lo más visto de Disney+, pero casi nadie la conoce en España. Un thriller coreano de venganza con tan solo 12 episodios

Una de las cosas que me resulta bonito de ser un forofo de esto de las series y el cine es ver cómo de repente te topas con series absolutamente fuera del alcance del radar y que, si bien están triunfando al otro lado del mundo, por aquí están pasando algo desapercibida. Es el caso de este thriller coreano que es lo más visto de Disney+ a nivel global.

Estoy hablando de 'Manipulado' (조각도시), serie original de Hulu que, si bien en España no está siendo muy vista (no aparece en el top 10), a nivel global se encuentra en primera posición según portales como Flixpatrol. Supera, así, a series en emisión como 'Todas las de la ley' y perennes del listado como 'Anatomía de Grey' y 'Modern Family'.

Venganza manipulada

Protagonizada por Ji Chang-wook, la serie sigue a un hombre cuya vida da un drástico giro cuando es acusado falsamente de un crimen terrible y llevado a prisión para cumplir cadena perpetua. Allí descubrirá que todo fue orquestado por An Yoi-han (Doh Kyung-soo), CEO de una empresa de seguridad. Esto pondrá a nuestro protagonista en un camino de venganza.

Creada por Oh Sang-ho, la serie está basada en 'Fabricated City', película de 2017 que él mismo coescribió. Una película que, por cierto, también está gozando de una nueva popularidad en su país de origen, ocupando el top 10 en la edición coreana de Netflix.

Estrenada el 5 de noviembre, la serie cuenta con 12 episodios, de los cuales se han emitido los 8 primeros. Los que ya han visto 'Manipulado' destacan cómo va mucho más allá del clásico thriller de venganza. Una serie bastante sólida, con buenas escenas de acción y que te lleva por senderos poco habituales en el género y que engancha enseguida. Vamos, que tiene pinta de ser de lo que devoro en un par de días.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025

En Espinof | Tiene tan solo 20 episodios y es la mejor serie coreana de Disney+