La mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos (según IMDb) está en Netflix

Muchos estarán cansados de que cuando se hable de la mejor película de ciencia ficción de la historia, siempre se mencione primero a '2001: Una odisea del espacio' y que después casi siempre vaya 'Blade Runner'. Sin embargo, los gustos del público difieren de las conclusiones a las que llega la prensa especializada. Buena prueba de ello es que la mejor según los usuarios de IMDb es 'Origen', la cual tenéis disponible en Netflix.

Una victoria agónica

De hecho, la película dirigida por Christopher Nolan y estrenada en el año 2010 ocupa actualmente el puesto 14 en la lista de las mejores películas de la historia según los usuarios de IMDb. Eso le permite imponerse de forma agónica como la mejor del cine de ciencia ficción con una nota media de 8,8, ya que en las posiciones 15 y 16 también encontramos otros dos títulos de dicho género: 'El imperio contraataca' y 'Matrix', con un 8,7 cada una de ellas.

Como cualquier sistema de votación, tomar a los usuarios de IMDb como referente tiene sus problemas, ya que solamente tiene en cuenta a los participantes de una página web. Sí, IMDb es un gran referente para muchos amantes del séptimo arte, pero también una buena cantidad de cinéfilos no la usa o se niega a tomar como una verdad absoluta este tipo de valoraciones.

Por mi parte, tengo muy claro que 'Origen' no es, ni de lejos, la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. De hecho, seguramente ni la incluiría en un Top 50 de toda la historia del género, lo cual tampoco quiere decir que no me guste. Sin embargo, creo que incluso dentro de la filmografía de Nolan encontramos otras dos mejores: 'Interstellar' y 'El truco final'.

A estas alturas creo que todo el mundo está familiarizado ya con 'Origen', por lo que quizá sobre decir que cuenta la historia de Dom Cobb, un ladrón interpretado por Leonardo DiCaprio y especializado en sustraer los los secretos que los demás ocultan en el subconsciente mientras están soñando. Ahora se enfrenta a un nuevo reto: ha de implantar una idea en el subconsciente de otra persona, pero hay alguien que parece adelantarse a cada uno de sus pasos.

Un gran éxito que puedes recuperar en streaming

Lo que sí es innegable es que 'Origen' fue un éxito impresionante y terminó de elevar a Nolan a la condición de director estrella que aún hoy mantiene. A fin de cuentas, esta película arrasó en taquilla con unos ingresos mundiales de 839 millones de dólares, una auténtica barbaridad para un proyecto original que no formaba parte de ninguna franquicia preestablecida.

Por cierto, Netflix no tiene la exclusividad en streaming de 'Origen' en España, pues también encontraréis el largometraje de Nolan en Amazon Prime Video y en Max.

